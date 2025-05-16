Перспектива того, что Азербайджан присоединится к Соглашениям Авраама, вполне реалистична. Весь смысл этих соглашений — показать возможность дружбы между западными неисламскими и исламскими странами, доказать, что ислам не противоречит миру, процветанию, экономике, демократии и самой идее создания Израильского государства на Ближнем Востоке. Об этом в беседе с Minval.az сказал израильский политолог, общественный деятель и публицист Михаил Пелливерт, комментируя заявление спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа о том, что Азербайджан входит в число стран, которые могут в ближайшее время присоединиться к Соглашениям Авраама.

«В этом смысле Азербайджан, конечно, является очень хорошим примером страны с преобладающим мусульманским населением, но при этом отличными отношениями с Израилем. Отношения между сторонами не просто хорошие, это не вопрос просто взаимной симпатии лидеров или взаимной симпатии двух народов, это отношения стратегического значения» — сказал эксперт.

Эксперт убежден, что Азербайджан может сыграть позитивную роль в попытке интегрировать Израиль в арабский мусульманский Ближний Восток.

«Алиев, конечно, может быть посредником между Турцией и Израилем. Не факт, что это получится, потому что непонятно, какие цели преследует Турция, но Алиев уже неоднократно предлагал, чтобы Баку стал площадкой для переговоров не только по двусторонним отношениям, но и по целому ряду региональных проблем, например, по вопросу Сирии прежде всего, в котором мы видим интересы Израиля и Турции, а они иногда принципиально противоречат друг другу», — отметил Пелливерт.

При этом он добавил, что непонятен момент отношений США с Азербайджаном: «Как мы знаем, отношения непростые. Примет ли новый американский президент какую-то иную политику относительно Азербайджана, покажет время. Но при этом попытка расширить Соглашения Авраама предложена не только Азербайджаном, но и даже Сирией. Это значит, что Трамп верит в силу экономики как такового объединяющего принципа».

«Трамп делает ставку на излюбленный принцип – он считает, что страны, в которых будут построены небоскребы Трампа, могут дружить друг с другом. Проблема в том, что он наобещал построить таких высоток во многих местах, в том числе и в секторе Газа, и в Дамаске, но мы пока не понимаем, будут ли это небоскребы из бетона и стали, либо просто карточные домики», — сказал эксперт.

При этом он назвал Трампа человеком, который ведет одновременный сеанс игры на многих шахматных досках в попытке понять, где же лучше у него получается.

«Несомненно, он хочет стать миротворцем, хочет получить Нобелевскую премию мира, быть признанным как человек, изменивший ход истории. Трамп пробует себя в экономическом развитии Ближнего Востока, в направлении попытки остановить войну в Газе, это и переговоры с Ираном, конечно же, российско-украинская война, его утверждения, что он привел к остановке войны между Пакистаном и Индией и т.д. Это некий сеанс параллельной игры. Трамп будет развивать ту игру, которая будет лучше идти. В этом смысле он, видимо, еще окончательно не решил, что наиболее перспективно, например для того, чтобы он получил Нобелевскую премию мира.

Вне сомнения, сейчас многое зависит от того договора, который США подпишут или не подпишут с Ираном – это самая сложная узловая проблема, не решив которую очень сложно будет говорить о каком-то стабильном Ближнем Востоке и расширении Соглашений Авраама», — заключил Пелливерт.