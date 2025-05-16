Визит президента США Дональда Трампа в Катар сопровождался продолжением «многомиллиардного дождя» из инвестиций, многообещающих контрактов и головокружительных подарков. И вновь, как и в случае с визитом в Саудовскую Аравию, критики подчеркивали наличие серьезного конфликта интересов.

Так, американская компания Boeing в ходе визита Трампа в Катар получила крупнейший в своей истории заказ от катарской авиакомпании Qatar Airways. Соглашение предусматривает поставку Qatar Airways 160 широкофюзеляжных самолетов на сумму более 200 млрд долларов и заказ на беспилотники MQ-9B. В Boeing назвали заказ «большой честью».

Несмотря на то, что встреча Трампа с катарскими властями была гораздо короче, чем его визит в Саудовскую Аравию во вторник, где глава Белого дома провел полтора дня, она была не менее запоминающейся. И прежде всего необыкновенным приемом. Королевские семьи аравийского полуострова словно соревновались в том, чтобы впечатления Трампа от пребывания в их странах сохранились надолго. Сам американский лидер так оценил оказанный им прием со стороны эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани: «Работа, которую вы проделали, не имеет себе равных. Посмотрите на это, это так красиво. Как строитель, я вижу идеальный мрамор. Это то, что они называют perfecto».

Примечательно, что накануне визита многие СМИ распространили информацию о том, что эмир Катара намерен сделать высокому американскому гостю роскошный подарок реактивный Boeing 747-8 стоимостью порядка $400 миллионов. Его еще называют «летучим дворцом». Впоследствии, однако, премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим аль-Тани в интервью CNN уточнил, что речь идет о передаче, регулируемой межправсоглашением.

«Это очень простое межправительственное соглашение. Министерства обороны Катара и США обсуждают возможность передачи одного из наших самолетов 747-8 для использования в качестве Air Force One. Этот вопрос находится на этапе юридической экспертизы», — сказал он.

До конца непонятно, то ли так шумиха в СМИ подействовала, то ли реально никто ничего никому дарить не собирался, но факт остается фактом: сделку о передаче будут оформлять как соглашение и самолет передадут не лично Трампу или его семье, а они будет находится на балансе минобороны США. Поскольку такие подарки президент Америки может принимать только с разрешения Конгресса.

Впрочем, на итоги визита эта ситуация не подействовала. В Катаре президент Дональд Трамп посетил авиабазу Аль-Удейд к юго-западу от своей столицы Дохи, крупнейший военный объект США на Ближнем Востоке. Там он заявил, что Катар инвестирует 10 миллиардов долларов в ближайшие годы на ее развитие.

В своей речи перед американскими войсками на базе Трамп также сказал, что оборонные закупки, подписанные Катаром, оцениваются в 42 миллиарда долларов. А на параде транспортных средств, устроенном в честь американского лидера, согласно отчету информационного агентства AFP можно было увидеть два ярко-красных Tesla Cybertruck, принадлежащих внутренним силам безопасности Катара. Весьма важная деталь, которая хорошо выдает замысел принимающей стороны — добиться особого к себе расположения.

В дополнении к сказанному следует отметить, что США активно используют нейтральный статус Катара в ближневосточных конфликтах. Катар был посредником между США и Талибаном (особенно при выводе войск из Афганистана в 2021 году), а также участвует в контактах с ХАМАС, Ираном и другими субъектами, с которыми США не имеют прямых отношений. В 2023–2024 годы Катар играл ключевую роль в переговорах о заложниках между Израилем и ХАМАС. В последние годы Доха также активно участвует в процессе обмена заложниками и пленными между Россией и Украиной.

Сам глава Белого дома в подтверждение своей заинтересованности в том, что Вашингтон и впредь заинтересован в Дохе как эффективном посреднике, сказал: «Мы принесем мир не только сюда, но я знаю, что вы очень много помогаете нам в других регионах, например, в том, что происходит с Россией и Украиной».

Последним пунктом в турне Дональда Трампа по странам Ближнего Востока стали Объединенные Арабские Эмираты, лидеры которых не скрывают своего желания, чтобы США помогли сделать их страну мировым лидером в области искусственного интеллекта. В международном аэропорту Абу-Даби его встретил президент ОАЭ шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян, и он направился в Большую мечеть шейха Заида.

У США есть предварительное соглашение с ОАЭ, позволяющее им импортировать 500 000 чипов Nvidia (NVDA.O), что открывает широкие возможности для производства самых передовых ИИ-чипов в год.

Сделка ускорит строительство в ОАЭ центров обработки данных, жизненно важных для разработки моделей искусственного интеллекта. Ранее администрация бывшего президента США Джо Байдена ввела строгий надзор за экспортом американских чипов ИИ на Ближний Восток и в другие регионы. Среди опасений администрации Байдена было то, что ценные полупроводники будут перенаправлены в Китай и укрепят военную мощь Пекина.

Но Трампа, похоже, это не смущает. Он сделал улучшение связей с некоторыми странами Персидского залива ключевой целью своей администрации. Если все предложенные сделки по чипам в государствах Персидского залива, и в частности в ОАЭ, будут реализованы, регион станет третьим центром силы в глобальной конкуренции ИИ после США и Китая.

В преддверии визита Трампа Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти, что привело к снижению мировых цен. Цены на нефть марки Brent упали до 64,39 долл. за баррель, а WTI — до 61,57 долл. за баррель. Это снижение связано с желанием Трампа снизить инфляцию в США и укрепить отношения с Саудовской Аравией.

Однако такое снижение цен негативно сказалось на американских производителях сланцевой нефти, особенно в Техасе, где себестоимость добычи составляет $61–65 за баррель. Что может привести к сокращению инвестиций и увольнениям в отрасли. Предполагается, что через некоторое время после завершения турне цены могут вернуться в исходное состояние на фоне решения стран региона сократить добычу.

Но теперь, после визита, то уже не будет иметь такого принципиального значения. Ведь по его итогам между США и государствами региона были заключены масштабные контракты и инвестиционные соглашения, общая сумма которых оценивается в более чем 1,8 триллиона долларов, охватывая сферы обороны, технологий, авиации, энергетики и инфраструктуры.

Трампа обвиняют в том, что в политике он играет не по правилам. С этим утверждением кто-то соглашается, а кто-то спорит. Но спорить о том, что в результате этой политики США больше теряют, чем приобретают, пожалуй, не будет никто. Трамп вернулся из четырехдневной поездки с двумя триллионами долларов инвестиций, да еще с полумиллиардным самолетом. Все недочеты и шероховатости в ходе визита, пожалуй, ему простяться.