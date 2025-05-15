Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана и российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле завершились. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД.

«Переговоры завершились», — говорится в сообщении.

22:01 В Стамбуле началась встреча главы МИД Турции Хакана Фидана с российской делегацией.

21:38 Глава МИД Турции Хакан Фидан проведет встречу с руководителем делегации России на переговорах с Украиной Владимиром Мединским и членами делегации в президентском офисе Долмабахче в Стамбуле.

«Вечером 15 мая министр иностранных дел Хакан Фидан проведёт… встречу с российской делегацией во главе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским», — заявил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

Ранее ТАСС сообщал, что переговоров между Украиной и Россией 15 мая не будет из-за логистических причин, однако возможен контакт между РФ и Турцией.