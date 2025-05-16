В одном из пенитенциарных учреждений, расположенных в Шеки, умер отбывавший наказание бывший сотрудник Министерства труда и социальной защиты населения. Об этом сообщает Qafqazinfo.

Скончавшийся — 38-летний житель Бардинского района Рауф Мустафаев, ранее занимавший должность главного бухгалтера 18-го Территориального центра занятости. По предварительной информации, у него были проблемы со здоровьем, в частности, он страдал от анемии.

Мустафаев был осуждён на 7 лет лишения свободы по статьям 308 и 179.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана — за злоупотребление должностными полномочиями и присвоение в крупном размере. В ходе расследования было установлено, что он ввёл в электронную систему поддельные данные и присвоил около 90 тысяч манатов.

Причины смерти уточняются.