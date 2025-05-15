Сегодня на судебном процессе в Баку адвокат Давида Бабаяна обратился в суд, заявив, что проходит постоянный курс лечения из-за болезни, и поэтому попросил заменить его. Давид Бабаян заявил, что не возражает против замены адвоката.

Затем суд продолжился заслушиванием показаний потерпевших.

Пострадавшая Суджаят Мадатова рассказала, что ее муж стал шехидом в результате ракетного обстрела города Физули армянской армией 16 мая 1992 года.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева потерпевшая заявила, что когда вооруженные силы Армении оккупировали район, они окружили его со всех сторон. Гражданским лицам даже не дали возможности спастись бегством, по ним открыли огонь из различных видов оружия, что привело к многочисленным жертвам.

Потерпевший Агшин Агазаде, дав показания, сообщил, что его отец и брат погибли в результате ракетного обстрела вооруженными силами Армении военного комиссариата Физулинского района с гадрутского направления 16 марта 1992 года.

Он сказал, что, когда их село оккупировали в 1993 году, его дядя был убит, как и девять мирных жителей села. Пострадавший подчеркнул, что никто из убитых не был вооружен, все они были мирными жителями.

Пострадавший Рэй Гасымов сказал, что город Агдам подвергался обстрелу со стороны армянской армии с весны 1992 года: «В результате этого обстрела десятки жителей Агдама погибли и получили ранения. Моя тетя, 70-летняя женщина, также получила ранения в результате этого обстрела и позже скончалась».

Пострадавший сообщил, что когда их заставили покинуть свои дома в Агдаме, им не разрешили взять с собой никаких вещей.

Отвечая на вопрос начальника отдела Главного управления по обеспечению государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, он заявил, что территориальные претензии Армении на Агдам начались в 1988 году после митингов в Ханкенди.

Потерпевший Бахтияр Алескеров дал показания в суде о том, что 12 марта 1992 года армянская армия со всех сторон атаковала село Баш Гюнейпея в Агдере, где они проживали. На тот момент ему было 17 лет, и во время нападения он был ранен в ногу и плечо. В ходе атаки были убиты невинные люди.

Отвечая на вопрос помощника Генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что во время нападения на село армянская армия убила его деда Балая Гарибова, бабушку Сарай Исмаилову, мать Забилу Алескерову, сестру Наргиз Алескерову и тетю Рамилу Алескерову. Местонахождение их тел до сих пор неизвестно.

Пострадавший Эльшад Асланов подчеркнул, что 16 марта 1992 года армянская армия окружила 5 сел Агдеринского района. Он сообщил, что армянские вооруженные силы убили его отца, дядей и других мирных жителей.

Потерпевший Кянан Байрамов заявил, что вооружённые силы Армении с 1992 года осуществляли атаки на Тертерский район Азербайджана. В ответ на вопрос государственного обвинителя Фуада Мусаева он сообщил, что в этих нападениях участвовал и брат обвиняемого Араика Арутюняна. В ходе войны Тертер понёс большие потери — многие тертерцы стали шехидами. Вооруженные силы Армении вели обстрелы Тертера с оккупированных ими в то время территорий Азербайджана. Потерпевший также отметил, что в период войны у него возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Во время дачи показаний его состояние ухудшилось, и ему потребовалось медицинское обследование.

К. Байрамов добавил, что одному из пленных облили голову кислотой, и тот вскоре умер.

Потерпевший Вагиф Магеррамов в своих показаниях сообщил, что тоже пострадал при оккупации Джебраила. Он отметил, что в результате агрессивной военной политики и оккупационных действий Армении многие жители Джебраила стали шехидами. Жители района были изгнаны из родных мест, их имущество подверглось разграблению.

В ответ на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой пострадавший сообщил, что нападения на Джебраил начались в 1990–1991 годах. При оккупации района противник использовал различные виды вооружений и тяжёлую технику. В ответ на вопрос обвиняемого Давида Ишханяна потерпевший сказал, что в то время он работал начальником полиции Джебраила. Среди нападавших были и иностранные наёмники.

Другой потерпевший — Эльхан Мехтиев в своих показаниях сообщил, что в результате нападения армянской армии в 1992 году его брат стал шехидом в Губадлы. Он отметил, что район подвергался обстрелу с армянской границы. Ранее его отец был взят в плен, а спустя шесть месяцев семья получила его труп.

Потерпевший Осман Велиев отметил, что события в Зангилане, хоть и уступают по масштабу Ходжалинской трагедии, но были не менее ужасающими.

Он сообщил, что 11 сёл Зангиланского района были оккупированы армянской армией в декабре 1992 года. Во время оккупации мирные жители подверглись пыткам, многие погибли.

«В 1993 году после оккупации Зангилана, Губадлы, Джебраила и территорий близ Араза связь Зангилана с остальной частью Азербайджана была полностью прекращена», — подчеркнул потерпевший.

Потерпевший Сархан Мусаев заявил, что армянская армия с 1991 года подвергала Тертер артиллерийским обстрелам. В результате были убитые и раненые среди мирного населения, повреждены жилые дома.

Ильяс Шамилов, дававший показания в суде, также подчеркнул, что он пострадал в результате обстрела Тертера со стороны Армении. По его словам, Тертер тогда находился под постоянным обстрелом.

Другой пострадавший Энвер Гафаров получил ранение во время оккупации Джебраила. Он сказал, что армянская армия при наступлении на Джебраил взяла на прицел мирное население. Они обстреливали жителей в основном во время полевых работ.

Потерпевший Аслан Шахбазов, рассказывая об оккупации Губадлы, сказал, что с 1988-1989 годов на жителей района совершались нападения. Район обстреливался из различных видов оружия. Он сказал, что во время этой войны погибли много его родственников.

Потерпевший Азад Мусаев сообщил, что пострадал во время оккупации Зангилана, а Азер Эминов сказал, что был ранен во время оккупации Губадлы. Они заявили, что обвиняемые лица совершили преступления против человечества в целом, против человечности.

Алисафа Гулиев, давший показания в суде, также заявил, что пострадал во время оккупации Зангилана, поскольку в то время мирные жители подвергались ужасным страданиям. Людей расстреливали и обезглавливали. Целью было уничтожение населения.

В ходе судебного процесса во время дачи показаний потерпевшими обвиняемые также задавали им вопросы.

Судебный процесс продолжится 16 мая.