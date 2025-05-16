Останки Мухтара Байрама оглу Мамедова — жителя села Демирчи Садаракского района Нахчыванской АР, погибшего в 1994 году в ходе Первой Карабахской войны, были обнаружены на освобождённых территориях и 16 мая доставлены в Нахчыван.

В Международном аэропорту Нахчывана состоялась торжественная церемония встречи шехида. В мероприятии приняли участие представители государственных и правительственных структур, общественности, члены семьи и близкие погибшего, ветераны, семьи других шехидов и представители СМИ.

Гроб с телом героя, обёрнутый в трёхцветный флаг Азербайджана, был доставлен на место церемонии в сопровождении военнослужащих. После прощальной церемонии в родном селе Демирчи шехид будет предан земле на Аллее шехидов в Шарурском районе.