Сегодня на судебном процессе в Баку был продемонстрирован видеоматериал, снятый во время оккупации армянскими вооруженными формированиями села Зиланлы Губадлинского района и Зангилана.

На видеозаписи видны сожженные тела убитых сотрудников азербайджанской полиции.

На кадрах слышны голоса военнослужащих армянской армии. Они говорят: «Мы взяли эту высоту. Отсюда до той стороны — Иран. Теперь мы пойдем в Зангилан. На той стороне — на стороне Араза — Зангилан. Мы выполнили заветы наших предков, мы достигли своей цели».

Военнослужащие армянской армии поют песню «Вставай, дашнак Дро» на фоне флага с надписью «Дашнакцутюн».