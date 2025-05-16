Госкомстат Азербайджана со ссылкой на Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев обнародовал количество проживающих на освобождённых от оккупации территориях. На 1 мая 2025 года в Карабах и Восточный Зангезур вернулись 3464 семьи (13 745 человек). Кроме того, на освобождённых территориях в связи с восстановительными работами и другой профессиональной деятельностью проживает 28 249 человек. Плюс ко всему, в Карабахском университете в Ханкенди учатся 1150 студентов. Всего же на освобождённых территориях обеспечено проживание 43 144 человек.

В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты населения информирует, что на освобождённых территориях работой обеспечены 4300 жителей. Отмечается, что 206 жителей были привлечены к курсам профессиональной подготовки, организованным совместно с работодателями. 284 гражданина были вовлечены в программу самозанятости, в рамках которой создали свои малые хозяйства. Рассматривается вопрос по обеспечению занятости ещё 680 человек.

Возможно, кому-то опубликованные цифры покажутся скромными. Особенно если вспомнить, что в вынужденных переселенцев в результате оккупации азербайджанских территорий превратились тогда около миллиона человек.

Но для того чтобы по-настоящему оценить масштаб Великого Возвращения, куда важнее вспомнить, как выглядели освобождённые от армянской оккупации районы осенью 2020 года. Напомним ещё раз: здесь было разрушено всё. На месте городов и посёлков — развалины, где через каменные скелеты домов за 30 лет проросли деревья. И самое страшное — минные поля.

Азербайджану на территории размером с Ливан, или четыре Люксембурга, пришлось решать беспрецедентную задачу: восстанавливать жизнь с нуля. В ситуации, когда не было даже теоретической возможности вернуться обратно, открыть двери своим ключом и начать с той точки, где нормальная жизнь была прервана армянской оккупацией. И эту задачу наша страна решает своими силами — без ожидаемой международной поддержки. Нет никаких «донорских конференций», «международных программ» или ещё чего-нибудь в том же роде. И на этом фоне опубликованные Госкомстатом и Министерством труда и социальной защиты населения цифры — это сенсация.

Возможно, сейчас надо вспомнить, как после апрельских боёв 2016 года бывшие вынужденные переселенцы возвращались в возрождённое село Джоджуг Марджанлы. И как уже тогда говорили, что это «генеральная репетиция» настоящего Великого Возвращения. Бои весной 2016 г. не оставили сомнений: освобождение Карабаха — не за горами, и теперь у конфликта есть военное решение.

Автору этих строк удалось впервые побывать в освобождённых от армянской оккупации районах четыре года назад — в мае 2021 г. И своими глазами увидеть и разбитые дороги, и уничтоженные города и сёла, и красные флажки, обозначающие минные поля. Нас предупреждали: ни в коем случае не сходить с дороги — можно наступить на мину. На месте города Физули не было ничего. Аэропорт угадывался по сложенным стройматериалам и «рукаву»-флюгеру. А через два года здесь уже вставали жилые кварталы, а новенький аэропорт принимал первые рейсы.

И самое главное — продолжается разминирование. То самое разминирование, где Азербайджан тоже решает все проблемы собственными силами. И где международная поддержка была далеко не в тех объёмах, которые бы соответствовали остроте и масштабу проблемы.

Как хорошо знают специалисты, мины и неразорвавшиеся боеприпасы остаются на месте боёв в любой ситуации. Но в Карабахе Азербайджан столкнулся с самым настоящим минным террором.

А вот здесь, возможно, нужно обратиться к материалам армянской пропаганды. В конце апреля нынешнего года Карабахский университет, тот самый, который находится в Ханкенди, опубликовал объявление, где приглашал на работу преподавателей права, истории и международных отношений. Прочитав такое, закатила очередную истерику в социальных сетях небезызвестная Линдси Снелл — сетевой блогер, которую в армянских кругах именуют «журналистом».

Которая тут же выдала заученную истерику с перечислением всего далеко не джентльменского набора: «цинизм», «этнические чистки армян», «уничтожение исторических и культурных памятников» и т.д.

Интересно, конечно, было бы поинтересоваться у мадам Снелл, кто, кроме проплаченных лоббистов, признал «этнические чистки армян» и какие на этот счёт существуют доказательства. Ещё интереснее — о каких «уничтоженных памятниках» она рассуждает? О «нахалстрое» сепаратистов? О памятниках армянским оккупантам? Впрочем, что взять с мадам Снелл? Она как волнистый попугайчик — чему научили, то и будет твердить и отрабатывать заказ.

Понятно, что «выплеск» мадам Снелл тут же был подхвачен ереванскими ТГ-помойками. Одна из них нечаянно проговорилась: «А студентов где вы возьмёте — с агдамских пастбищ? Или будете палками гнать из Баку? Так они и променяли гламурную столицу на минные поля Карабаха!»

Теперь, когда выясняется, что в Карабахском университете обучается более тысячи студентов, понятно, чего стоила вся эта истерика. Но… как же бездарно армянский «агитпроп» проговорился по поводу собственного минного террора!

В Азербайджане об этом говорили с самого начала: хаотичное минирование армянская сторона осуществляла уже в то время, когда это не имело особого военного смысла. Цель была в другом — сделать невозможным возвращение на ранее оккупированные территории бывших вынужденных переселенцев. Чтобы потом поднимать визг на тему «никакие беженцы из Баку не уедут», «эти районы будут стоять пустыми» и т.д. А сегодня, когда Азербайджан и с разминированием справляется, и программу Великого Возвращения реализует, и ещё открыл в Ханкенди престижный университет — пытаются запускать фейки.

Ну что же, впереди у армянских реваншистов ещё очень много разочарований.