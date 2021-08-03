Сепаратисты Карабаха обратились к правительству России

3 августа, 11:07

Сепаратисты Карабаха обратились к правительству России с просьбой предоставить около 1000 сборочных модульных домов. Об этом сообщил представитель армянских сепаратистов Арам Саркисян в интервью порталу EADaily.

«Самую большую поддержку в восстановлении нам оказала и оказывает Россия. На ранней стадии восстановления после войны Россия поставила крупные партии стройматериалов, которые были направлены на восстановление пострадавших от войны домов и многоквартирных зданий. Мы также обратились к правительству России с просьбой предоставить около 1000 сборочных модульных домов. Наш запрос в настоящее время рассматривается правительством России, надеемся, что будет положительный ответ», – отметил он.

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.