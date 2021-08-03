Сепаратисты Карабаха обратились к правительству России с просьбой предоставить около 1000 сборочных модульных домов. Об этом сообщил представитель армянских сепаратистов Арам Саркисян в интервью порталу EADaily.

«Самую большую поддержку в восстановлении нам оказала и оказывает Россия. На ранней стадии восстановления после войны Россия поставила крупные партии стройматериалов, которые были направлены на восстановление пострадавших от войны домов и многоквартирных зданий. Мы также обратились к правительству России с просьбой предоставить около 1000 сборочных модульных домов. Наш запрос в настоящее время рассматривается правительством России, надеемся, что будет положительный ответ», – отметил он.