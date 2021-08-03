В России помощника имама судят за цитату президентов Азербайджана и Турции

Кассационный суд в российском Челябинске рассматривает дело помощника имама Соборной мечети Рината Яминева. Его обвиняют в возбуждении ненависти из-за постов в «ВКонтакте».

Как пишет «Новая газета», Яминев скопировал текст и видео с одного из местных азербайджанских сайтов. На видео президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает превращенную в свинарник мечеть в Нагорном Карабахе. В тексте говорится о масштабной утрате в регионе исламской религиозной инфраструктуры.

Второй пост, за который Яминева привлекли к административной ответственности, касается реакции исламского сообщества на инициативы президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости «упорядочивания» ислама во Франции. Яминев опубликовал цитаты президента Турции Реджепа Эрдогана и Университета Аль-Азхар, осуждающие инициативу Макрона.

В декабре прошлого года эти посты увидел сорокапятилетний Алгаит Валиев. Информация показалась ему возмутительной, как позже написал он в заявлении в ФСБ, «разжигающей межнациональную рознь».

«Данная информация задела мои религиозные чувства, — пишет в показаниях Валиев. — И вызвала негативные эмоции к армянам, которые так поступили с мечетью. При этом, как здравомыслящий человек, я понимаю, что обычные граждане Армении не несут за это ответственности. А так как в основном армяне исповедуют христианскую веру, то мечеть для них является просто постройкой, и они могли разместить в ней что угодно, не осознавая, что это может задеть религиозные чувства мусульман».

По заявлению Валиева на помощника имама было заведено административное дело по статье 20.3.1 КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды».

К исследованию скриншотов страницы Яминева ФСБ привлекла кандидата психологических наук Андрея Резепина. Он пришел к выводу, что публикации на странице Яминева «продвигают идеологию исламского фундаментализма, идеи лидера тюркского мира — президента Турции, идею превосходства религии ислам над христианством». Кроме того, по мнению эксперта, содержание постов «актуализирует конфликт в Нагорном Карабахе для мусульман Челябинска».

Эксперт посчитал, что информация об осквернении армянами мечети в Агдаме направлена «на формирование у мусульман чувства враждебности по отношению к представителям армянской национальности и к христианам в целом».

«Я эксперту объяснял до суда, что новость про Агдамскую мечеть была опубликована всеми СМИ: в России, в Турции, Азербайджане — но никого, кроме меня, за это не осудили, — говорит Ринат Яминев. — Ни одного армянина эта новость не задела, хотя у меня в друзьях в «ВКонтакте» много армян».

Яминев говорит, что своими публикациями не хотел никого оскорбить, и лишь дословно скопировал информацию из СМИ: новость о свинарнике в мечети в Нагорном Карабахе публиковало даже государственное агентство «РИА Новости».

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал публикации на странице Яминева, возбуждающими ненависть, и назначил ему штраф 10 тысяч рублей. Апелляционный суд оставил приговор в силе.

Сейчас конфликт вокруг помощника имама пытаются урегулировать политически: посол Азербайджана в Москве встретился с вице-губернатором Челябинской области Анатолием Векшиным. Чем закончились переговоры, и как они могут повлиять на решение суда, неизвестно.