Эстонские ученые объявили о создании ковид-спрея

1 августа, 23:57

Эстонские ученые создали спрей от коронавируса, защищающий от всех видов штаммов, вызывающих наибольшее беспокойство, пишет в воскресенье интернет-портал rus.postimees.

«Лабораторные исследования показали, что спрей для носа обеспечивает защиту как от исходного уханьского штамма, так и от дельта-штамма индийского происхождения, а также от британских, южноафриканских и бразильских штаммов», — говорится в сообщении.

Научный директор компании Icosagen, занимающейся генной инженерией, Март Устав-младший (Mart Ustav) сообщил, что лабораторные исследования к настоящему моменту подтвердили, что разработанный назальный спрей одинаково хорошо защищает от всех штаммов коронавируса, вызывающих, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшее беспокойство, включая дельта-штамм, который в настоящее время распространяется в Эстонии.

«Вместе с нашей командой мы постоянно отслеживаем изменения в вирусе и проактивно тестируем способность назального спрея BioBlock нейтрализовать те штаммы, которые еще не получили широкого распространения», — сказал Устав.

Как отмечается в сообщении, решение, позволяющее производить и продавать BioBlock, было принято Департаментом здоровья на основании заключения группы экспертов по пограничным продуктам, состоящей из специалистов из Департамента лекарственных средств, Департамента здоровья, Департамента сельского хозяйства и продовольствия и Департамента защиты прав потребителей и технического надзора. С юридической точки зрения это не лекарство или медицинское устройство, но информация о продукте и информация на упаковке согласованы как с Департаментом лекарственных средств, так и с Департаментом здоровья.

Как заявляют разработчики, Bioblock — это инновационный эстонский продукт, концепцию которого разработали исследователи Icosagen под руководством профессора Марта Устава. Для разработки и продажи BioBlock был сформирован консорциум, в который вошли ученые и специалисты из Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуского университета, Эстонского университета естественных наук и OU Teadus ja Tegu. Технология продукта запатентована. Назальный спрей BioBlock производится и продается компанией Chemi-Pharm.

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Где на Земле лучше пережить глобальную катастрофу

2 августа, 01:00

Специалисты из Великобритании перечисли страны, в которых лучше всего можно пережить глобальную катастрофу. По мнению экспертов, это — Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Информацию распространяет «Вокруг света» со ссылкой на The Gardian.

Исследователи полагают, что коллапс может возникнуть в результате серьезного финансового кризиса, климатической катастрофы, уничтожения природы, в результате еще более серьезной пандемии, нежели чем COVID-19, или комбинации всех перечисленных потрясений.

В качестве критериев оценки стран, готовых к апокалипсису, ученые оценивали такие показатели, как: способность выращивать продукты питания для своего населения, защищать границы от массовой миграции и поддерживать электрическую сеть, а также некоторые производственные мощности.

В результате исследования на первом месте оказались острова в регионах с умеренным климатом и низкой плотностью населения. Как отмечают эксперты, для них стало неожиданностью, что Великобритания заняла лидирующие позиции в исследовании. Эта страна имеет высокую плотность населения, не слишком быстро развивает возобновляемые источники энергии, и только 50% продуктов питания там собственного производства.

Наибольшим потенциалом в случае коллапса обладает Новая Зеландия, благодаря своей геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильным сельскохозяйственным угодьям и низкой плотности населения.