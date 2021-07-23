Прививка от коронавируса одним компонентом даёт более слабый иммунитет, поэтому необходимо делать обе инъекции. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

«Некоторые люди делают только один укол, чтобы от них «отвязались». Даже если иммунный ответ у них не сформируется как следует и антител мало будет, то человек всё равно не пойдёт делать второй компонент. Такие люди не верят в вакцинацию и приводят весь спектр аргументов «CoViD-диссидентов». Это неправильно с точки зрения эпидемиологии. Прививка одним компонентом даёт более слабый иммунитет», — объяснил учёный (цитата по «Спутнику»).

Вакцинация, по его словам, особенно актуальна в период эпидемии нового штамма ковида «дельта». Аграновский подчеркнул, что люди, которые привились лишь одним компонентом вакцины, подвергают себя большему риску заболеть индийским вариантом болезни.

Он рассказал, что «Спутник V» изначально разрабатывался под «нулевой», уханьский, вариант болезни и бил его на 90% и более. С появлением «дельты» результативность вакцины упала, хоть и незначительно. Сейчас российский препарат убивает этот вариант коронавируса на 80%.

«Это всё равно много, но уже не 95%. Чтобы всё сработало, надо вакцинироваться по схеме и не импровизировать», — посоветовал Алексей Аграновский.

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