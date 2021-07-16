Если вам нравится гулять пешком, то постарайтесь чаще прохаживаться по песчаному пляжу. Имеющиеся у ученых данные показывают, что в этом случае ходьба приносит максимальную пользу, сообщает «МедикФорум».

Хождение по песку в течение любого периода времени требует от человека больших усилий, чем движения по твердому грунту или асфальту. А это означает более высокий уровень тренировок. Исследователи недавно выяснили, что при ходьбе по песку требуется в два с половиной раза больше механической работы, чем при ходьбе по твердой поверхности с такой же скоростью.

Пешие прогулки по пляжу способствуют большей активации мышц и сухожилий по всему телу. Ещё в 2014 году исследования показали, что прогулки по песку снижают риск получения травм, ограничивая уровень повреждений и болезненность мышц.

Слышали ли вы о термине проприоцепция? Это способность нашего тела ощущать то, где именно мы находимся в пространстве, не глядя на себя. Так, при высокоразвитой проприоцепции можно бросать мяч в кольцо, не глядя на руки, и нет необходимости видеть, находятся ли наши ноги на мягкой траве или на твердой поверхности. Проприоцепция необходима для точных и плавных движений, а песок — это неровная поверхность. Ходьба по пляжу квалифицируется, как идеальное упражнение для развития проприоцепции.

Еще в прошлом году ученые доказали, что гуляющие часто пешком по песку люди уменьшали талию на 2-3 см больше, чем те, кто ходил по твердой поверхности. А четырех месяцев прогулок по пляжу было достаточно для того, чтобы человек отметил повышение качества жизни.

Еще одно несомненное преимущество пляжных прогулок — это сокращение уровня стресса. Кроме того, под солнечными лучами в организме вырабатывается больше витамина D, сокращающего риск депрессии, ну а общение с природой очень положительно влияет на психику.

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