Ученые американского Северо-Западного университета провели исследование, согласно которому люди, которые выпивают одну или больше чашек кофе в день, на 10% реже заражаются коронавирусом, чем те, кто не пьет кофе.

«Употребление кофе взаимосвязано с такими биомаркерами, как CRP (С-реактивный белок), интерлейкин-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опухоли -альфа, которые могут вызывать тяжелое течением COVID-19. В совокупности эффект кофе как средства стимулирования иммунитета правдоподобен и заслуживает дальнейшего изучения», — приводит сообщение исследователей «Вестник Кавказа» со ссылкой на WION.

Кроме того, оказалось, что у пожилых кофеманов ниже риск развития пневмонии.

Исследование проводилось на анализе данных более 40 тыс британцев, в ходе которого ученые пытались определить диету против коронавируса.

«Наши результаты подтверждают гипотезу о том, что фактор питания может влиять на отдельные аспекты иммунной системы и, следовательно, на восприимчивость к COVID-19», — констатировали исследователи.

Minval.az