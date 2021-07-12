Наверняка каждый слышал анекдот о дворнике, который, философствуя понял, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. И побежал менять метлу на ружье.

На самом деле, с этим сложно не согласиться, ибо сколько ни убирай, а грязно будет всегда, особенно если учесть факт безответственности некоторых граждан, которые, плюя на тротуары города, плюют в души всем окружающим, бросая мусор на газоны на самом деле бросают его нам в лицо. Очень сложно объяснить людям, что это ваш город, его надо беречь, уважать, но нет! Ответ один: а для чего дворники, им же зарплату платят за уборку, вот пусть и убирают. Странная логика, а точнее – ее отсутствие. Неужели за столько лет жизни в столице люди так и не научились себя вести? Тема извечная, и рассуждать можно долго. Но с чего, собственно, снова всплыла тема мусора? Причиной послужили фотографии, сделанные пару дней назад на газонах возле Центра Г. Алиева и опубликованные в социальных сетях. Зрелище печальное: груды мусора, оставленные т.н. «людьми», отдыхающими на траве, устраивающими пикники на свежем воздухе, благо это позволено. Автор этих строк с сожалением вспоминает, как в свое время защищал право жителей Баку отдыхать на газонах. Дозащищался на свою голову, и теперь приходится работникам горвластей разгребать последствия, оставляемые «благодарными» горожанами.

Факты того, что определенная прослойка граждан, проживающих в Баку, никогда не научится себя вести, уже стали нашим печальным настоящим, словно по-другому и быть не могло. А ведь обидно! Руководство страны старается озеленять проспекты и улицы, Лейла Алиева внедрила прекрасный проект «Наш двор», который успешно работает вот уже несколько лет. Но остается открытым самый важный вопрос: для кого все это делается? Для тех, кто кидает с балконов памперсы? Или для тех, кто загаживает улицы и газоны?

Если человек не понимает, что понятие ДОМ не заканчивается за порогом квартиры, надо ему постоянно об этом напоминать, нужны карательные меры в виде штрафов и общественных работ. Но у нас в стране хамам развязаны руки: согласно статье 266.3 Кодекса об административных правонарушениях АР, за выброс бытовых отходов мимо урн и специальных контейнеров полагается штраф в размере 50 манатов. Да и контроль очень слабый: народу много, за всеми не уследишь. Охранники в садах и парках максимум сделают за день 2-3 отеческих внушения, но ведь гадящих в разы больше. И если человек не понимает, что общественную собственность нужно уважать, то и карательные меры, и штрафные санкции нужно ужесточать. Причем, как можно быстрее, так как практика всех «оправдалок» показывает: ни в коем случае нельзя давать послаблений нашему обществу, которое сначала возмущалось, что нет туалетов (сейчас они есть практически везде, кроме того в рестораны и бары пускают граждан, желающих сходить по нужде). Затем свое свинство оправдывали тем, что «нет мусорных баков и урн». Сейчас этого добра на каждом углу полно, а мусорные баки вообще «навороченные» — для трех сортов мусора, как говорится, кидай-не-хочу. И мусор в городе – надо признать этот факт! – стал вывозиться интенсивнее, мусоровозы обновляются, уже нет тех старых смердящих монстров в проваленным дном, из которого на дороги лилась отвратительная зловонная жижа, привлекающая тучи навозных мух. Давайте будем справедливы: 2-3 года назад было гораздо хуже в плане ухода за городом и его окрестностями. Руководство страны внедрило много полезных и нужных программ для улучшения качества жизни в нашей прекрасной южной столице, и программы эти дали свои положительные результаты. Но вот главная проблема города – его жители – никак не решается.

Мы могли бы привести стандартные примеры, которые журналисты, пишущие на тему мусора в городе, приводят постоянно: а вот в Сингапуре так … А вот в Париже… А вот в Риме… Но сегодня мы обойдемся без этого заезженного сценария, так как все это бесполезно. Поправки в закон надо вносить, а это долго и зачастую бессмысленно, так как законы по большому счету в Азербайджане не работают. Властям легче поправить какие-то свои недочеты, чем заставить граждан осознать свое свинское поведение. И ведь мало кто задумывается, что «в копеечку» бюджету влетает вся эта красота. «Ничего, они деньги отмывают, так что еще не один построят, обновят и закупят», – цинично отвечает хам на вопрос о чистоте и уважении. И, плюя на мраморные плиты очередного нового парка, не торопясь идет дальше, и в планах у него отдохнуть на газоне с детьми, которые, видя поведение отца, начинают вести себя точно так же, благо примеры, как правило, берутся со старших, с авторитетов в семье. Тем более, что детям такой отец не удосужился объяснить, что нужно уважать и беречь природу, общественную собственность, что харкать на тротуар и сорить на газонах нельзя (равно как и этому папаше не объясняли подобных жизненных истин и его родители, а им так же не объясняли их дремучие пращуры).

В школах тоже игнорируют данную тему, а если и посвятят парочку уроков – для галочки, то, согласитесь, этого через чур мало для того, чтобы в сознании ребенка появилась прочная база, дающая повод для дальнейших правильных действий. Но базы нет. Зато есть примеры, в результате которых люди сами лишают себя соответствующих привилегий, как было в случае с недавним закрытием дикого пляжа дачников в пос. Бильгя. Мусора на этом побережье собралось столько, что можно было шутя возвести новостройку, а то и несколько.

А ведь сколько было возмущений, дескать – зачем закрыли, почему отняли? Так завтра и право пикники на газонах устраивать тоже отнимут. И правильно сделают, ровно как правильно сделают, если запретят выгуливать собак в общественных парках. Во всяком случае до тех пор, пока некоторые горожане (и не только) вести себя прилично не научатся. Есть, правда, еще пара весьма действенных методов, к примеру создание дружин экологического патруля, которые будут обязаны следить за порядком на вверенных им территориях. И метод №2 — дворникам города реально стоит поменять метлу на ружье, ибо чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят…

Яна Мадатова

Minval.az