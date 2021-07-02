Страдающим заболеваниями сердца и сосудов противопоказан холодный душ, потому что он может спровоцировать резкий спазм, ведущий к сердечному приступу и инсульту. Об этом заявила врач-кардиолог, терапевт, доцент кафедры госпитальной терапии им. академика П. Е. Лукомского лечебного факультета РНИМУ им. Н.И.Пирогова Мария Беневская.

В то же время эксперт подчеркнула, что для здоровых людей контрастный душ полезен, потому что он тренирует сердечно-сосудистую систему.

«Под воздействием холодной воды поверхностные сосуды сужаются, чтобы защитить организм от потери тепла. В жару, наоборот, происходит расширение сосудов, близких к поверхности тела, — это позволяет избежать перегрева», — приводит ее слова ТАСС.

Беневская посоветовала в жару принимать прохладный душ, но избегать ледяной воды, потому что это может навредить даже здоровым.

Minval.az