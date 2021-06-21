В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 49 человек вылечились, 1 человек скончался.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 49 человек вылечились, 1 человек скончался.
Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Дата: 2021/06/21 18:04
Раздел: Азербайджан
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