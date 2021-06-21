Ожидаемый шок — именно так можно по горячим следам оценить результаты внеочередных парламентских выборов в Армении. Убедительную победу одержал блок «Гражданский договор» Никола Пашиняна — 53,92% голосов. Блок Роберта Кочаряна «Родина» заручился поддержкой 21,04% избирателей. На третьем месте с 5% «с хвостиком» — блок «Честь имею» Артура Ванецяна и Сержа Саргсяна. И это совсем не те результаты, которые «рисовались» в большинстве экзит-полов даже по горячим следам голосования, где на первое место выводили именно блок Кочаряна, а на второе — Пашиняна. Такого разгрома «старой гвардии», а вернее сказать, карабахского клана эксперты просто не ожидали.

Впрочем, вряд ли результат был таким уж «непрогнозируемым». Все дело в том, что в Армении слишком хорошо помнили реалии 20-летнего пребывания у власти «карабахского клана» во главе с военными преступниками Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном. И на фоне этих воспоминаний — а власть «карабахцев» закончилась в Армении только три с небольшим года назад, весной 2018 года — эксперты еще до начала предвыборной кампании предупреждали: электоральная поддержка у Кочаряна «ниже плинтуса». У Сержа Саргсяна — тем более. Но их не слушали, а вернее сказать, не хотели слышать.

И вот теперь уже не опросы и не выкладки политологов, а результаты выборов показали: Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну пора на свалку истории. Не помогли ни агитационные ролики с «азербайджанскими таможенниками» на озере Севан или «азербайджанскими полицейскими» на винтажной «семерке» на одной из дорог Кафана (притом что азербайджанская дорожная полиция уже давно пересела на BMW, но это детали), ни явная торговля идеей реванша и даже обещания «вернуть Шушу и Гадрут». Во-первых, здесь помнят не только реалии правления «карабахцев», но и недавнюю войну. А во-вторых, уже по-другому оценивают весь тот реваншистский угар, с помощью которого их пытались убедить проголосовать за Кочаряна, в стиле «сегодня азербайджанская армия уже не так сильна» и «на самом деле война закончилась боевой ничьей». Армянское общество все это уже слышало после апреля 2016 года — и получило 44 дня непрерывного разгрома. Повторять не захотелось.

А это поражение не только «реваншистов». Проиграли — причем с разгромным счетом! — политики, которых открыто именовали «кремлевскими кандидатами». Сегодня можно, конечно, строить десятки предложений, начинающихся с «если», и предполагать, как бы распределились голоса, если бы «в нагрузку» к Артуру Ванецяну не прицепили Сержа Саргсяна и его «республиканцев», а Москва не сделала бы ставку на Кочаряна, а нашла бы действительно нового персонажа, возложив на него миссию «черного лебедя». Но это версии. А «в поле» Арам Габрелянов теперь исходит злобой в адрес армянских избирателей, которые предпочли Пашиняна, а не Кочаряна. А экспертам остается только примириться с тем, что, как оказалось, даже в «форпосте России» поддержка Кремля еще не гарантирует победы на выборах — особенно если в качестве фаворита выбраны не те кандидаты.

И, конечно же, свое прочтение армянских выборов есть и у Азербайджана. Тот факт, что проиграли именно силы, сделавшие ставку на реваншизм, не может не радовать. Такие результаты выборов дают, конечно, шанс на старт в регионе полномасштабного мирного процесса. Другой вопрос, что это шанс, а не гарантия. Как напоминают знающие люди, после победы «шашлычной революции» Пашиняна уже считали «партией мира» и связывали с ним надежды на продвижение переговоров по урегулированию конфликта. Но в результате именно Никол Воваевич со своими пьяными потанцульками в Шуше окончательно разрушил переговорный процесс. Более того, возвращение на пост министра обороны Армении Давида Тонояна, который очень скоро обещал «новую войну за новые территории», бои в Товузе в июле 2020 года, наконец, вооруженная провокация в сентябре 2020 года, с которой началась вторая карабахская война, и тем более приказы стрелять тяжелыми ракетами по жилым кварталам Гянджи, Тертера, Барды и сбивать гражданские лайнеры на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев» — это все тоже Пашинян. Так что вряд ли стоит подбрасывать чепчики в воздух, расслабляться и терять бдительность.

Другое дело, что у Азербайджана есть и силы, и потенциал, и план действий на любой вариант. А вот для Армении попытка повторять опасные игры 2019-2020 годов — это априори путь к катастрофе. И тут уже неважно, кто будет занимать пост премьера .

Отдел политики

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