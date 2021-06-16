Тема Арктики важна, она подробно обсуждалась с президентом США Джо Байденом, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.

«Эту тему (Арктики) мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Она очень важная, интересная тема, имею в виду, что освоение Арктики вообще, а Северного морского пути в частности, представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных», — сказал Путин (цитата по РИА Новости).

«Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности, напротив, я глубоко убежден, что мы можем сотрудничать — и должны сотрудничать — по этому направлению. Россия и Соединенные Штаты являются одним из 8 членов Арктического совета, Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. И больше того, между Аляской и Чукоткой еще, как известно, проходит известный пролив. С одной стороны США, с другой стороны — Россия. Все это вместе должно подталкивать нас к объединению усилий», — рассказал он.

«Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе, мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне. Инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было — инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаем соответствующую базу для МЧС, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдет, не дай бог. Или защиту окружающей среды», — сказал Путин.

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