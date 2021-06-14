Украинская студия-разработчик компьютерных игр GSC Game World назвала дату выхода второй части S.T.A.L.K.E.R. — событие запланировали на 28 апреля 2022 года.

Об этом говорится в видеоролике на странице разработчиков в YouTube, а также на сайте Xbox.

Студия решила также назвать подзаголовок новой части игры — Heart of Chernobyl («Сердце Чернобыля»). Кроме того, в YouTube появился пятиминутный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2.

В трейлере показали новый артефакт под названием «Желе», который в игре будет восстанавливать выносливость. Кроме того, в конце ролика можно увидеть Сергея Григоровича — основателя S.T.A.L.K.E.R.

Новая часть игры выйдет на Xbox Series X и ПК и будет сразу доступна подписчикам Xbox Game Pass. Игра станет временным эксклюзивом Microsoft, то есть на консоли конкурентов — PlayStation 5 — она появится позже.

Minval.az