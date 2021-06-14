Принято считать, что фундамент армянской идентичности держится на трех китах – государстве, церкви и диаспоре. Сами армяне принимают эту данность без сомнений и считают, что в этой конфигурации заключена синергическая особенность.

Однако есть еще одна составляющая, которая помогает представителям «самой древней нации» чувствовать себя самодостаточно. Речь об истории. Она у них особенная. Научно не подтвержденная, но растущая над собой исключительно в национальном воображении.

Ее главным параметром является безграничность во всех смыслах и проявлениях. Она чуть ли не охватывает огромные географические просторы и буквально все эпохи, через которые перешагнул человек.

Повествования армян об их прошлом это в своем роде путешествие по белу свету и погружение в невероятную временную глубину. С ума можно сойти, ведь национальные источники настойчиво убеждают, что у истоков мировой цивилизации стояли армяне.

Получается, что все, чем богато сообщество, и позволяет ему жить, работать и побеждать, имеет армянское происхождение.

Конечно, для людей здравых и компетентных столь претенциозные и безапелляционные утверждения за гранью понимания. История и все достижения человечества являются суммарным выражением трудов тысяч поколений, и в своей сути они наднациональны. Но ничего не поделать, коль историки одной нации выдают всех выдающихся и талантливых людей истории за своих, невероятным способом находя у них хайские корни.

Армянские ученые продолжают забавлять сообщество своими поистине уникальными открытиями. Счет им давно потерян, поскольку понятие «история выносит приговоры всем и всему» для армян ничего не значит. Они за собой застолбили право на вынесения приговоров, и им не интересны свидетельства подлинной науки, собственные взгляды всему голова.

Сегодня они заняты другим. Весь духовно-интеллектуальный потенциал отмобилизован на решение геополитических задач. Борьбу на святом фронте возглавляет не кто-нибудь, а сам глава института истории академии наук Армении, академик Ашот Мелконян.

И тут не обходится без открытий. Ученый как заправский психолог вдыхает веру и уверенность в соплеменников, чтобы настроить на реванш.

Он, надо понимать, в результате глубинных исследований, пришел к выводу о том, что причиной провала в 44-дневной войне с Азербайджаном стала «эйфория от побед, вера в непобедимость армянской армии, что существенно понизило ее бдительность». Опровергая природу естественных процессов, академик решительно перешагивает в пространство геополитики и бросает камень в огород России, заявляя, что Армения допустила «некоторую опрометчивость в отношении стратегического союзника» и … осталась в одиночестве.

Квинтэссенцией же заключений академика является сногсшибательный императив, согласно которого «никакой капитуляции армянской армии по итогам 44-х дневной войны не было, поскольку армия не только не сдалась врагу, но и сохранила существенную часть (!) Карабаха».

Институт, который возглавляет академик, не только в исследуемом контексте, но и, по существу, выносимых научных вердиктов больше напоминает эстрадный центр иллюзионистов и фокусников. Решительно передергивает очевидные факты не только далекого прошлого, но нынешней поры.

Так, по суждению академика, злосчастное для его страны заявление трех лидеров было подписано не 10-го, а 9-го ноября 2020 года. Господин Мелконян, обозначив в своих умозаключениях зловещую роль Москвы, переводит стрелки на временной полюс северного соседа, хотя событие произошло в режиме Бакинского времени.

Он убеждает соплеменников в том, что все поправимо, и что в исследуемом предмете никто не волен ставить точку. В качестве великого лекаря дает универсальный рецепт исцеления.

«Армянскому народу, — со знанием дела утверждает глава института, — необходимо наполнится верой и надеждой на будущее». Откуда черпать силу? Из собственной же истории, которая напоминает легенду, выстроенную из фантастических, а более точно, фантасмагорических сюжетов, где все кроме армянских персонажей оказываются в роли заблудших и поверженных.

Согласно свежим преданиям академика, «в 1918 году армянские добровольческие отряды усилием воли и самопожертвованием разбили турецкую регулярную армию», и этот факт должен стать точкой отсчета в сегодняшней борьбе с Азербайджаном.

В целях искоренения неуверенности ученый рекомендует помнить, что армянский народ располагает государственностью и армией, и на пути к победе всего-то нужно положиться на волевые качества.

Зачином победоносного сюжета должны стать «небольшие победы», которые и восстановят дух.

Может и прав армянский историк в том, что нынешние поколения народа в настоящее время находятся в гораздо более выгодном положении, чем предшественники, жившие в 1918-ом. Но негоже ученому игнорировать главный урок исторической науки, согласно которого выдавать позорные страницы прошлого за свидетельства великих побед опасно.

Настойчивые попытки из этой серии приводят к тому, что подлинная история умирает.

Поникшее настроение армянского общества и есть логический результат бесконечных манипуляций с историей, когда новым поколениям всучивают не подлинную, а вымышленную истину с ирреальными выводами. Она в поисках пути в грядущее опасный советчик.

Ярыми злопыхателями армян являются не соседи, не те, у кого постоянно заимствуется подлинная история, а сказочники и мифотворцы, которые без устали внушают новым поколениям искаженные свидетельства об исключительности нации и ее великих, никогда не существовавших победах.

Уж лучше говорить правду. Она и только она помогает ориентироваться в пространстве и во времени. Все остальное есть мировое ничто, опасная черная дыра.

Жаль, что с этим не соглашается главный армянский историк, занимающийся неблагодарным делом фальсификаций и нахраписто влезающий в геополитику со своим скудным багажом.

Он выступает в роли носителя истории и умозаключений, обращенных вспять. Это плохая, ни на что негодная наука, от которой армяне традиционно страдают и проигрывают.

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az