Кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, по каким причинам у человека могут возникать проблемы с обонянием.

«Когда обоняние то восстанавливается, то пропадает, мы говорим о кондуктивной составляющей. Когда есть какая-то проблема с обонятельными рецепторами, тогда и с обонянием что-то происходит», — говорит Владимир Зайцев, слова которого приводит издание «Аргументы и факты».

Причина может крыться в воспалении слизистой оболочки носа: она отекает, из-за чего обонятельные рецепторы находятся в зажатом состоянии, говорит специалист.

В группе риска — люди с хроническими ринитами, люди со сниженным иммунитетом, страдающие от частых простуд, а также те, у кого есть полипы в полости носа.

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