И.о. премьер-министра Армении и лидер партии «Гражданский договор» Никол Пашинян пригласил граждан на ереванскую площадь Республики 21 июня, чтобы отметить его победу на парламентских выборах.

«Да, в Армении не должно быть элиты, угнетающей народ. Своим результатом на выборах мы покажем, кто из нас «жех» («мусор» – ред.). Всех вас приглашаю 21 июня на площадь Республики для признания победы гражданина и начала «стальной революции», — заявил Пашинян, выступая в субботу в Гегаркуникской области в рамках предвыборной кампании. Его слова приводит ереванский «Спутник».

Во время агитации в Лори Пашиняну подарили «стальной мандат». И.о. премьера заявил, что в случае победы намерен устроить «кадровый погром». По мнению премьера, именно этого требуют граждане страны.

Внеочередные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня.

Minval.az