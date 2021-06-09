Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Армения и Азербайджан «должны научиться жить вместе как добрые соседи». При этом он посоветовал «не обращать внимание на те заявления, которые сейчас звучат из Еревана и Баку», а прикладывать усилия к тому, чтобы наладить жизнь простых людей.

Об этом Лавров рассказал в ходе своего выступления в рамках «Примаковских чтений»

При этом Лавров утверждает, что Вторую Карабахскую войну нужно было заканчивать намного раньше, чем это было в итоге сделано. Что касается нынешних конфликтов на границе Армении и Азербайджана, то они, по мнению министра, не имеют никакого отношения к Карабаху. Вместе с тем, в открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном заинтересованы не только две эти страны, но и Россия, Турция и Иран, мнение которых тоже следует учитывать в переговорном процессе.

Minval.az