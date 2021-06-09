США на вырученные от разграбления Сирии деньги поддерживают сепаратистов в этой стране, это может плохо кончиться, завил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Оь этом сообщает «РИА Новости».

«Мы, естественно, подчёркиваем каждый раз незаконность, нелегитимность присутствия США на сирийской земле, тем более что это присутствие сопровождается разграблением природных богатств Сирийско-Арабской Республики, они экспортируют нефтяные месторождения, сельскохозяйственные угодья, на вырученные деньги поддерживают, всем очевидно, всем известно, сепаратистские тенденции на восточном берегу Ефрата, заигрываясь с очень опасной проблемой. Я имею ввиду курдскую проблему, и эти игры могут плохо кончиться», — сказал Лавров, выступая на «Примаковских чтениях» в среду.

Minval.az