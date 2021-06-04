На аукционе eBay продали куриный наггетс в форме персонажа из компьютерной игры Among Us. Первоначальная цена лота составляла 0,99 доллара, но в итоге его купили за 99 997 долларов.

Торги длились неделю и закончились 4 июня. Всего было сделано 184 ставки.

Наггетс был найден в специальном меню McDonald’s, созданном в коллаборации с популярной корейской k-pop группой BTS.

Продавец с ником Polizna упаковал кулинарное изделие в вакуумный пакет и пообещал доставить до истечения срока годности (14 дней).

Когда цена на шутливый лот превысила 14 тысячи долларов, на него обратили внимание разработчики Among Us, а также многие СМИ. В результате наггетс стремительно вырос в цене.

Minval.az