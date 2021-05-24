Первый президент Армении Левон Тер-Петросян заявил, что ответственность за поражение в 44-дневной войне в Карабахе несет не только и.о. премьер-министра Никол Пашинян. Он обвинил предшественников Пашиняна в причастности к этому поражению. Речь идет о силах, которые создали несколько месяцев назад «Движение по спасению родины», имея целью смещение Пашиняна, отмечает ереванский «Спутник».

В заявлении экс-президента, опубликованном на сайте iLur.am, говорится, что когда оппоненты Пашиняна обвиняют его в поражении, они озвучивают половину истины – оппозиция не хочет признать, что Никол Пашинян является их креатурой, их детищем. По словам Тер-Петросяна, начиная с 1997 года все политические силы в Армении за исключением Армянского общенационального движения (возглавлял первый президент – ред.) последовательно срывали все попытки и инициативы решить карабахскую проблему на «достойных и благоприятных» для Армении условиях. Эти силы взяли на вооружение политику по сохранению статус-кво в Карабахе и отказу от каких бы то ни было компромиссных вариантов. В итоге довели страну до той катастрофы, в которой сегодня обвиняют только Пашиняна.

«Что касается армянского народа, от имени которого сегодня выступают все эти силы, а в случае неприятия обвиняют его в невежестве и безразличии, то нужно раз и навсегда понять – народ не имеет никакой вины в выпавшей на нашу долю катастрофе. Более того, именно этот народ является непосредственным и единственным носителем последствий этой катастрофы», — отмечает первый президент.

Он также считает, что вопреки несправедливой критике со стороны власти и политических кругов, в поражении не виновата и армянская армия. В результате преступной политики властей армия была вынуждена вступать в схватку с противником, кратно превосходящим ее по количеству личного состава и современных вооружений, считает Тер-Петросян.

Экс-президент уверен – Армения проиграла не Азербайджану, а самой себе – из-за недоразвитости и инфантильности политической мысли.

Он с сожалением констатирует, что в Армении и диаспоре и сейчас не сделано никаких выводов из поражения. Послевоенная риторика опять содержит пустые, бессмысленные ожидания от внешнего мира, угрозы и воинственную риторику в адрес Турции и Азербайджана.

Тер-Петросян не сомневается, что в ходе предвыборной кампании эта тенденция будет лишь усиливаться, что не позволяет надеяться на оздоровление ситуации. Это означает, что армянский народ опять ждут потери и разочарования.

20 июня в Армении запланированы внеочередные выборы в Национальное собрание. В них примет участие и Армянский национальный конгресс, возглавляемый первым президентом.

Minval.az