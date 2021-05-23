Финские ученые предложили новую гипотезу о том, как человек мог одомашнить собаку, пишет канал «Наука».

Ранее считалось, что человек привлек серых волков, от которых произошли современные собаки, отходами своей пищи. Ученые полагали, что, питаясь отбросами, волки приручали сами себя. При этом известно, что протособаки питались высокобелковой пищей и не могли переваривать человеческую еду. Также ученые высказывали предположение, что люди брали в качестве домашних животных раненых или бездомных волков.

Ученые из Финляндии в своем исследовании предположили, что люди приручали волков, давая им лишнее мясо, которое оставалось у племени. Исследователи заявляют, что у охотников-собирателей позднего плейстоцена на территории Евразии было много избыточных калорий животного происхождения, а значит, они могли кормить протособак этими излишками. У людей и волков не было конкуренции за ресурсы, при этом звери могли помогать людям на охоте или защищать от хищников.

Конкуренции между волками и людьми более 20 000 лет назад практически не было. В это время мясо содержало мало жиров и углеводов, необходимых человеку. Зато в нем было много белка, который люди могут переваривать в умеренных количествах. Излишек мяса с большим содержанием белка отправлялся псам.

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