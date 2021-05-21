Ситуация в приграничье Азербайджана и Армении продолжает оставаться неопределенной. Азербайджанские пограничники демонстрируют и профессионализм, и решительность, и сдержанность, умело и аккуратно «выдавливая» нарушителей со своей территории даже без помощи оружия, что и показали нашумевшие видеоролики. В свой актив Азербайджан может записать и предварительные дипломатические итоги — инициатива России, предложившей свое консультативное содействие и посредничество, означает, что, во-первых, делимитация и демаркация границ будет продолжаться, а во-вторых, за основу будут взяты карты, а не ереванские территориальные аппетиты. И на этом фоне вряд ли стоит удивляться, что «вопрос Зангезура» стал одним из самых «горячих» на внутриполитическом поле Армении. Где очередной виток спровоцировала новая «утечка», озвученная бывшим послом Армении в Ватикане и зятем Сержа Саргсяна Микаелом Минасяном. Щедро награждая недавнего «шашлычного фюрера» эпитетами вроде «выродок» и «верховный врун», Минасян, напомним, сообщил: «Подписанное Николом 9 ноября капитуляционное заявляние лишь начало того ужаса, который с нами приключился, то, что собирается сделать выродок, еще более ужасно». Оказывается, у Пашиняна есть «устные договоренности» с президентом Азербайджана, «в январе в Москве в присутствии президента РФ Никол пообещал Алиеву, что в начале весны, после оттепели, в срочном порядке осуществит полную и окончательную демаркацию границ Армении и Азербайджана», а еще «предоставить коридор через Сюник, маршрут которого обсуждается в прямом, двухстороннем формате Армения-Азербайджан». Правда, по словам Минасяна, «за неделю до вторжения азербайджанских вооруженных сил в суверенные пределы Армении Никол попытался изменить сроки договоренностей, отметив, что когда обещал, он не знал, что будут выборы», и «попросил отложить старт договоренностей и установить сроки после выборов». И вот «в ответ на это Азербайджан вторгся в Сюник и Гегаркуник». А в качестве вишенки на торте, опубликовал документ, который, по его словам, готовится к подписанию между Азербайджаном, Арменией и Россией по делимитации и демаркации границ, который назвал ну до ужаса «антиармянским». Уже вечером перед правительственным офисом Армении опять митинговали. А наутро разгневанный Пашинян клеймил позором Минасяна: «Показывают в интернете документ, 90% которого замазано. Это в качестве доказательства того, что Армения якобы подписывает антиармянский документ. Если так, то наоборот нужно показать строчки, чтобы все убедились. Иначе как агентурной деятельностью в пользу Азербайджана это нельзя назвать», — добавляя, что Азербайджан имеет в Армении агентов информационной борьбы.

И как это все понимать? Кто снабдил Микаела Минасяна столь «убойной» информацией? Азербайджан, как это уверенно заявляет Пашинян? Но в чем тогда интерес Баку?

А теперь — немного закулисья. Несмотря на все нынешние обвинения в «предательстве», которые тиражируются в Армении в адрес недавнего кумира «погосов» и «шашлычного недофюрера», Пашинян в лучшем случае «голубь поневоле». Именно на его период пришлись и заявление тогдашнего министра обороны Армении Давида Тонояна о «новой войне за новые территории», и бои в Товузе, и пьяные танцы в Шуше, и возобновление войны, которую Армения уж точно не собиралась проигрывать. Но тем не менее вряд ли зять Сержа Саргсяна Микаел Минасян — та фигура, с которой Азербайджан будет делиться столь щекотливой информацией. А вот «слить» документ могли и из ближнего круга Пашиняна, где наверняка есть те, кто не желает делить с ним ответственность за поражение и ищут себе «запасные аэродромы». Отсутствие на правительственном заседании, где Пашинян грозился Минасяну, главы МИД Армении Ара Айвазяна дает здесь изрядную пищу для размышлений.

Другой вопрос, что столь ценный «подарок» для Минасяна вполне мог прийти и из Москвы. Там по вполне понятным причинам тоже в курсе деталей подготовки документа. И тем более у России, без сомнения, есть свои приоритеты на внутриполитическом поле Армении. До последнего времени «кремлевским кандидатом» в Армении считался Роберт Кочарян. Но он — и это признает даже Ашот Габрелянов — имеет немного шансов выиграть выборы. Значительная часть населения Армении его просто ненавидит. Но зато на днях в Армении заявил о себе блок с претенциозным названием «Честь имею». В него вошли «республиканцы» Сержа Саргсяна (сам он, впрочем, на выборы не идет) и…партия «Родина» бывшего главы СНБ Артура Ванецяна. Который еще и личный друг Рамзана Кадырова.

А вот это уже интересно. Рамзан Ахматович не только называет себя «пехотинцем Путина». Он еще и считается, пусть и неофициально, одной из главных фигур и на кавказском, и на ближневосточном «треках». Куда весьма плотно «завязана» и Армения. Более того, проницательные наблюдатели, вероятно, помнят: Кадыров уже на второй день боев попытался заявить о себе на карабахском треке, призвав «братские азербайджанский и армянский народы остановить бессмысленное кровопролитие, которое все дальше и дальше уводит конфликт от пониманий разума и человечности», а затем предложил незамедлительно подключиться к этому процессу «все мировое сообщество, ООН, все соседние государства, духовенство и вернуть мир на Кавказ». В Азербайджане не без иронии спрашивали, давно ли для Чечни Армения стала «братской страной»? В курсе ли Рамзан Ахматович, когда были приняты резолюции СБ ООН по Карабаху? Наконец, при чем тут духовенство, если конфликт никоим образом не религиозный? И вообще, Кадыров, конечно, считается в России «главным по Кавказу», но Карабах — это не потасовка в московском ресторане, чтобы всерьез рассчитывать на успех «давайте не будем стрелять, сядем, позовем аксакалов и все решим». Как того и следовало ожидать, «инициатива» Кадырова закончилась ничем. Словом, получилось еще одно доказательство, что в серьезную дипломатию Кадырову еще рано. И уж тем более не получится относиться к Азербайджану, состоявшемуся независимому государству, с той же политической легкостью и небрежностью, что и к субъектам федерации.

Но, похоже, то, что не прошло на «карабахском» треке, оказалось вполне возможным на «внутриармянском». Где Москва, судя по косвенным признакам, не просто сменила приоритеты на армянском поле, отказавшись от поддержки Роберта Кочаряна, но и передала армянский «пакет» в ведение Рамзана Кадырова. А если единственный «форпост» России на Южном Кавказе — Армения — теперь переходит в ведение Рамзана Кадырова, это уже ставит ее где-то между режимом Асада в Сирии и административной единицей в составе самой РФ. Нынешняя «шашлычная революция» в Армении к геополитическим сдвигам не привела, но вот означает ли это, что Москва не захочет подстраховаться?

Но если осуществляется эта «многоходовка» под лозунгами срыва процесса демаркации границ в Зангезуре, то это уже не внутреннее дело Армении. Потому как не получится не спросить: что вообще происходит? «Кремлевские кандидаты» открыто ставят ножку российской дипломатии? И если да, то кто за это в конечном итоге отвечает — Минасян, Ванецян, Кадыров или кто-то повыше? Желание затянуть потуже «зангезурскую петлю» на шее Пашиняна более чем понятно, но вот в результате эта петля превращается в политическую ловушку для тяжелых фигур куда севернее Еревана.

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