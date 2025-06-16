В Азербайджане в минувшие выходные правоохранительные органы задержали 96 человек по подозрению в совершении различных преступлений, сообщает Министерство внутренних дел (МВД).

Согласно информации, 14-15 июня сотрудниками полиции раскрыто 100 преступлений, зарегистрированных на территории страны, и четыре давних преступления. В общей сложности 61 человек, находившийся в розыске, в том числе 32 должника были задержаны и переданы следствию.

Выявлен 51 факт, связанный с незаконным оборотом наркотиков и 18 фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.