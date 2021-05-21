Никол Пашинян, и.о. премьер-министра Армении, выступил с громким политическим анонсом. Как сообщил «шашлычный варчапет» на заседании правительства, между Арменией, Россией и Азербайджаном ведутся трехсторонние переговоры, те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении, и теперь «если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ». Ни содержание документа, ни «условий», впрочем, не раскрыл, добавив, что переговоры идут, а публиковать рабочий документ «некорректно».

Только вот в бравурный тон Никола Пашиняна верится не очень.

Фразы типа «те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на 100% соответствуют интересам Армении», «если Азербайджан реализует наши договоренности и выполнит условия, о которых мы говорили, то да, я подпишу документ» и т.д. звучат, конечно, эффектно, только вот не только допущенные до документов с грифом «Совершенно секретно» на армянском языке документам персоны понимают: во-первых, демаркировать и делимитировать границы все равно придется, и для Армении это уже очень плохо — придется расставаться со всем территориями, которые были «прихватизированы» во время оккупации сопредельных регионов. А во-вторых, Армения сегодня не в том положении, чтобы капризно топать ножками и ставить условия. Своих силовых структур у нее нет. А теперь рушатся и надежды на внешнее заступничество.

В самом деле, Армения начала свою провокационную игру на границе вскоре после того, как регион с визитом посетил глава МИД РФ Сергей Лавров. Предположения, что Никол Воваевич о чем-то договорился с Сергеем Викторовичем, после чего Ереван и приступил к провокационной возне на границе, в такой ситуации прямо на кончике языка, но по меньшей мере не исключено и другого: ни до чего договориться как раз не удалось. И именно после этого Армения решила действовать, чтобы поставить Россию перед свершившимся фактом и поднять дипломатическую истерику в стиле «Азербайджан вторгся на нашу территорию, спасите, помогите, защитите, поднимайте в воздух стратегическую авиацию!» И то, что ничего подобного не происходит, а Москва выступает с весьма сдержанными заявлениями и призывами начать делимитацию границы, то есть, в переводе, прекратить истерику и занятья делом, только подтверждает вторую версию.

В самом деле, Пашинян может, конечно, называть свое обращение за помощью к ОДКБ «верным шагом», но при этом вынужден признать: добиться вывода азербайджанских войск таким путем не удалось. Добавим от себя: Россия, а вслед за ней и генсек этой организации Станислав Зась посоветовали Еревану продолжать диалог с Баку по делимитации и демаркации границы при российском посредничестве. Что для Армении полный дипломатический провал.

И как теперь поведут себя в Ереване?

Возможно, конечно, что в такой ситуации Никол Пашинян вспомнит о своих «соросовских» политических корнях и на волне обиды на Москву попытается добиться дивидендов на западном направлении. Тем более что в СМИ уже просачивались «утечки» по поводу его обращений в НАТО. Но если в достоверности этих утечек есть понятные сомнения, то доподлинно известно другое. Посол США в Армении Линн Трейси в одном из своих интервью, рассуждая о военной помощи США Армении, включила «холодный душ» и напомнила, что Армения является членом ОДКБ, и членство Армении в этой организации «налагает очень серьезные ограничения на военную помощь, которую мы можем предоставить». В переводе: пусть Армения сначала действительно выйдет из-под монопольного влияния России, а уже потом рассчитывает на содействие США. Авансов не будет.

И хотелось бы надеяться, что в такой ситуации в Армении все же откажутся от провокационных игр и будут выполнять условия прекращения огня, включая и делимитацию границ, и Зангезурский коридор. Но куда хуже, если там попытаются «соскакивать» с выполнения взятых на себя договоренностей, ссылаясь на внутриполитические трудности. Напомним: в 2016 году нечто подобное уже пытался проделать Серж Саргсян. В результате Армения после точечной апрельской операции получила полномасштабную войну, которую проиграла. А «Железный кулак», напомним, на месте.

Нурани, обозреватель

Minval.az