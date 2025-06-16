Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ударами по гражданским целям в Тегеране в ответ на удары иранскими военными по жилым районам израильских городов. Об этом сообщают израильские СМИ.

Отмечается, что с 13 июня в результате ударов по гражданским объектам Израиля погибли по меньшей мере 21 человек и еще более 100 были ранены.

«Жители Тегерана заплатят за это, и очень скоро», — заявил Кац.

Израильские СМИ отмечают, что это первый случай, когда политическая фигура в Израиля напрямую делает подобные угрозы с целью вынудить гражданские лица в Иране покинуть свои дома, чтобы создать рычаг давления на иранские власти.