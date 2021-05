Указом президента Ильхама Алиева Шуша была объявлена ​​культурной столицей Азербайджана. Слава, гордость и уникальный культурный и архитектурный стиль Шуши восстанавливаются после 30-летней военной оккупации Армении.

Upon Decree of President Ilham Aliyev @presidentaz Shusha was declared cultural capital of Azerbaijan. Shusha’s glory, pride and unique cultural and architectural style is being restored after 30 years long military occupation of Armenia. pic.twitter.com/6gJHLVK6HA

