Подлинная независимость государств характеризуется их способностью самостоятельно определять политику, выстраивать векторы взаимодействия с внешним миром, выражать свою сущность в судьбоносных решениях. Реальным суверенитетом обладают далеко не все образования. Для некоторых из них характерно обладание ограниченным суверенитетом.

Показателями этого явления является некомпетентность властных структур, определяющих внутреннюю и внешнюю политику, низкий уровень их политической культуры, наконец, стремление подражать более сильным и состоявшимся государствам.

В своем стремлении казаться совершенными носители ограниченного суверенитета всегда заточены на то, чтобы компенсировать собственные издержки эксплуатацией несуществующих категорий и модных трендов, не во всем отвечающих интересам и чаяниям их народов.

Латвийский Сейм, опубликовав заявление относительно принятия факта «геноцида армян», реально демонстрирует ангажированность нынешнего состава законодательного органа, который пытается самовыразиться далеко не в здоровом политическом духе.

Страна, в которой грубо ущемляются права и свободы многочисленной русскоязычной части населения, где в ходу дискриминационная политика в отношении нетитульных граждан, где по сей день продолжается героизация пособников гитлеризма, усилиями депутатов-националистов разыграла спектакль ради признания «исторической справедливости». Сделано это не на основе подтвержденных фактов, а на базе мифов, придуманных армянскими радикальными националистами.

В заявлении Сейма, опубликованном на официальном сайте парламента, отмечается, что «принятием резолюции о геноциде армян в Османской империи Сейм почтил память жертв трагедии, отдав им дань памяти».

Усилиями парламентского большинства Латвия встала в ряд стран, осуждающих преступления против человечности не на основе доказанной истории, а поддавшись тотальной армянской пропаганде, выстроенной на вымышленных историях.

Стремление современников к высшей справедливости, осуждение ими насилия в отношении невинных людей заслуживает одобрения только ради того, чтобы предотвратить страшные трагедии и катастрофы в настоящем и будущем. Но такого рода шаги, благие устремления не должны блокировать правду, и уж тем более не должны создавать позорные прецеденты, когда виновников преступлений выдают за пострадавших, а невинных жертв за злодеев.

Некомпетентность людей во власти, их продажность всегда приводит к утрате здоровых ориентиров, воссоздает предпосылки для хаоса, занижает потенциал дипломатии. Своим необдуманным решением латвийские парламентарии не помогли утверждению справедливости, а нанесли урон природе здоровых отношений с Турцией и всем тюркским миром, подставили плечо армянским фальсификаторам в деле превращения топорных легенд в правду.

Поддавшись на провокацию, латвийские парламентарии повторили непростительные ошибки коллег из французского, уругвайского, греческого, аргентинского и других законодательных институтов, что в разные времена затевали в парламентских салонах постыдные торги ради сиюминутной выгоды и политического популизма.

Парадоксальным является то, как парламент балтийской республики пошел на поводу у Комитета по иностранным делам, который инициировал слушания и дискуссии. Сообщается, что он взял за основу итоги исследований, которые будто были инициированы дипломатами, историками и исследователями. По меньшей мере видится странным вердикт, принятый не на основе юридических норм, а в результате политических пристрастий.

Выходит, выдающие себя за истых демократов и ревнителей исторической правды политики, поддались больному искушению, плюнув на положения Венской конвенции, которая черным по белому прописала подноготную, положения и характеристики такого явления, как геноцид, деталей и обстоятельств, с ним связанных.

В свободной и вальяжной манере депутаты Сейма, предавшись искаженным представлениям о серьезном предмете, вынесли странное решение, плюнув на международное законодательство, правовые акты и высшую политическую этику.

Сейм призвал сообщество оценить исторические события и посмотреть в будущее, которое все хотят видеть «свободным от насилия и нетерпимости, будущее, в котором будут соблюдаться права человека, и каждый человек может чувствовать себя свободным, безопасным и защищенным». Еще в резолюции депутаты отмечают важность увековечения памяти погибших в результате «геноцида армян».

В самой Латвии аж с начала 90-х дела с национальными и религиозными меньшинствами обстоят не самым лучшим образом. «Русский союз Латвии» (РСЛ) устал направлять обращения к властям с требованием не разрешать проведение шествий по случаю неофициального дня памяти латышского легиона гитлеровского СС. Власти наотрез отказываются признать законные права лиц нелатвийской национальности на гражданского. Постоянно ущемляется достоинство евреев антисемитскими выпадами фашиствующих молодежных организаций.

До сих пор латвийский Сейм в упор не замечает обращений в связи с возмещением компенсаций жертвам Холокоста. А ведь в стране имеется многочисленная еврейская община, настаивающая на возвращении недвижимости и прочего состояния.

Латвия превратилась в место, где уютно себя чувствуют неонацисты, постоянно устраивающие массовые мероприятия на глазах у людей, которые пережили ужасы концентрационных лагерей. Некоторые из них находились под Ригой (Саласпилс), и до сих пор невинные жертвы гитлеровских и местных фашистов не удостоились внимания латвийских парламентариев.

Наконец, в Латвии до сих пор проводятся дни памяти латышских легионеров СС, с которых берут пример неонацисты новых поколений. Последние маскируются под борцов за независимость, хотя на самом деле являются носителями человеконенавистнических идеологий.

Открыто пропагандируя мракобесие и религиозную нетерпимость, они бросают дерзкий вызов не только согражданам, но и всему сообществу, обнажая опасные планы по реанимации экстремизма и националистического радикализма.

Неужели всего этого не замечают латвийские парламентарии, вдруг озаботившиеся «армянским геноцидом»? В их собственном доме забот и хлопот с национальной политикой, вопросом языка, этно-религиозных меньшинств хоть отбавляй, а они лезут в чужой монастырь со своим мутным уставом.

Не зря европейские парламентарии неоднократно отмечали, что в Латвии законодатели, обращаясь к заскорузлым проблемам своего общества, неизменно «выбирают неправильную сторону, поддерживая режим, который убил десятки миллионов людей».

В годы второй мировой войны в Латвии произошли ужасные преступления против человечности, и кто же ответит за них? Неужто старики и старушки, что ежегодно в 16 марта, еле дыша и двигаясь, охотно выходят на марши легионеров?! Рига до сих пор поддерживает людей, воевавших за Гитлера.

Нездоровые силы во власти не только их поддерживают, но и героизируют, показывая дурной пример молодым поколениям. Неужели во всем этом прослеживаются признаки здоровой демократии?!

Тофик Аббасов, аналитик

Minval.az