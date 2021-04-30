Шествие в рамках акции «Бессмертный полк» в Азербайджане в связи с пандемией коронавируса заменят другие церемонии и мероприятия в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, заявила координатор «Бессмертного полка» в Азербайджане Виктория Кабанадзе.

«Шествие в этом году провести не получится из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, но мы возложим цветы к мемориалам и памятникам в честь павших в Великой Отечественной войне, в регионах страны также пройдут мероприятия в память о героях ВОВ», — сказала Кабанадзе, слова которой приводит «Спутник».

Она выразила надежду на то, что в следующем году получится возобновить проведение шествия «Бессмертного полка», в котором в 2019 году приняли участие около 3500 человек.

«Надеюсь, что следующий год будет лучше, и мы сможем провести шествие, люди смогут выйти на улицы с портретами своих дедов-участников войны, вложивших вклад в победу над фашизмом», — отметила Кабанадзе.

Несмотря на отмену акции из-за пандемии коронавируса, она проводится в онлайн-формате, отметила она.

«Действует сайт общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк», на котором каждый может рассказать историю своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне», — сказал координатор движения в Азербайджане.

Также в рамках мероприятий в память об участниках ВОВ проводятся акции «Георгиевская ленточка» и «Сад памяти», отметила Кабанадзе.

Акция «Сад памяти», по ее словам, предполагает посадку по всему миру 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны.

«В Азербайджане акция началась в Низаминском районе Баку, где посажено уже 150 деревьев. На очереди другие районы города и регионы — Хачмаз, Гянджа, Балакян», — сказала Кабанадзе.

Minval.az