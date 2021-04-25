Вертолет Ingenuity («Изобретательность») во время третьего испытательного полета на Марсе преодолел дистанцию около 50 м, развив скорость примерно 2 м/с. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как уточнили в агентстве, эти показатели — рекордные не только по сравнению с предыдущими двумя полетами на Марсе, но и с испытаниями на Земле. Высота полета составила 5 м — столько же, сколько и во время вторых испытаний. Аппарат также передал на Землю новые черно-белые фотографии поверхности Красной планеты.

NASA также опубликовало цветной снимок с марсохода Perseverance («Настойчивость»), на котором виден летящий вертолет.

Первые летные испытания Ingenuity состоялись в понедельник, напоминает ТАСС. В ходе полета продолжительностью около 40 секунд аппарат массой 1,8 кг в автономном режиме поднялся над поверхностью Марса на высоту до 3 м, после чего совершил посадку. Вторые испытания состоялись в четверг. В ближайшие дни NASA рассчитывает вновь отправить Ingenuity в полет над Марсом.

Minval.az