Ежедневное употребление фиников поможет женщине поддерживать хорошее настроение и обеспечит хороший сон.

В экзотических плодах пальмы содержится аминокислота триптофан, которая синтезирует в организме человека гормон радости. Употребление в день хотя бы двух-трех фиников способно укрепить нервную систему и улучшить настроение женщины, отмечает РБК.

Финики являются особенно полезными во время гормональных сбоев, беременности и менопаузы. Также их рекомендуют подросткам. Кроме того, в составе плодов содержится отвечающий за крепкий сон мелатонин.

Установлено, что финики способны укрепить мышцы матки, что поспособствует легкому протеканию беременности и менее болезненным родам. Также они повышают уровень гемоглобина в крови.

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