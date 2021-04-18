Самолечение — распространённая практика в современном мире. Однако самостоятельное использование лекарств без консультации врача далеко не всегда приносит пользу и чаще может нанести вред организму, рассказал врач общей практики Мохамед Али Вуада.

«Кому-то это действительно удаётся, но крайне редко, чаще всего люди ошибаются в выборе препаратов. В лучшем случае их приём будет просто бессмысленным, в худшем — нанесёт организму вред», — приводит слова специалиста «Прайм».

Врач рекомендовал не следовать советам из Интернета и при болезни не принимать самостоятельно антибактериальные препараты, поскольку организм может быть не готов к ним. Кроме того, бесконтрольное применение антибиотиков может выработать у микробов в организме определённую устойчивость, что сильно усложнит дальнейшее лечение пациента.

Minval.az