За мной стоял народ. Он вновь поддержал независимую политику. Несмотря на все давления, все попытки, — они предпринимались и впоследствии, — я не пошел на уступки в карабахском вопросе ни на один процент. Напротив, после избрания в 2003 году президентом я сказал: отставим в сторону то, о чем говорилось. Я этого не признаю. Мы должны начать переговоры с нуля. С нуля. Несмотря на все давление, я добился этого.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку.

«Именно в результате этого появились Мадридские принципы. Да, Мадридские принципы устраивали нас не полностью. Я не скрываю этого. Но на основе Мадридских принципов предусматривалось освобождение наших земель. Я неоднократно говорил, что территориальная целостность нашей страны никогда не была и не будет темой переговоров, и жизнь подтвердила это. В то время у меня была вера в успешное завершение переговоров, потому что я только был избран на этот пост и еще не знал, насколько лицемерна большая политика. Считал, что все, о чем говорил тот или иной партнер, — это и есть правда. Впоследствии я понял, что на протяжении всех этих лет нас пытались обмануть. Хотели не решить, а заморозить вопрос. Международные структуры, непосредственно занимавшиеся данным вопросом, пытались навсегда сохранить эти земли под армянской оккупацией. Я понял это потом», — сказал глава государства, слова которого приводит АЗЕРТАДЖ.

«Однако параллельно с этим, ведением переговоров, шла подготовительная работа. Я не скрывал этого. Я неоднократно говорил, что если вопрос не будет решен мирным путем, то мы решим его военным путем. В итоге так и случилось. Мы сделали все, что я говорил. На протяжении всех этих лет я говорил, что на наших землях никогда не может быть создано второе армянское государство. Говорил, что первое армянское государство создано на наших исторических землях. Одним из первых решений Азербайджанской Демократической Республики в 1918 году была передача Иревана Армении для создания столицы. Я осудил это. Говорил, что это было предательством, изменой, это непростительно. Азербайджанской Демократической Республике принадлежат большие заслуги перед азербайджанским народом. Однако мы не должны замазывать историю, должны знать ее. Должны знать, что Азербайджанская Демократическая Республика существовала в 1918-1920-х годах, наша независимость была половинчатой. Мы отдали Иреван Армении. Хотя тогда представители из Иревана возражали против этого. Но к их голосу не прислушались. Азербайджанская Демократическая Республика не могла обеспечить полную власть. Английские генералы диктовали здесь свою волю. Даже для утверждения нашего флага нужен был приказ английского генерала. Обо всем надо говорить так, как происходило. Не надо выдумывать фальшивую историю. И в советский период, и в первые годы для нас столько раз выдумывали фальшивую историю. Мы превратились в заложников фальшивой истории. Мы должны знать все – кто какую роль сыграл в истории и каков результат», — заявил президент.

«Проявляя принципиальность за столом переговоров, мы одновременно создавали мощную армию. На протяжении всех этих 17 лет основными нашими бюджетными расходами были военные расходы. Мы добились желаемого. Боеспособность нашей армии укрепилась, повысилась, наша армия была обеспечена современным оружием, боеприпасами и техникой. Чтобы не зависеть от одной страны, мы приобретали эту технику из многих источников. Для того, чтобы добиться этого, нужно иметь тесные связи со странами-партнерами. Потому что рынок оружия очень чувствительный. Здесь не все решают только коммерческие, бизнес-интересы. Все решают политические интересы. Мы приобрели у стран-партнеров такую технику, такое вооружение, что если с техникой из одного источника что-то произойдет, то у нас есть резервные возможности, и Вторая Карабахская война показала это», — добавил Ильхам Алиев.

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