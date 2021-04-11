Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как лечить аллергию. По его словам, основной метод лечения заключается в полной элиминации аллергена из окружающей среды пациента.

При сезонной аллергии специалист советует при возможности уезжать на это время в другую климатическую зону.

«Сейчас начинается цветение деревьев, поэтому можно уехать либо на север, в тундру, либо на юг: обычно рекомендуем Южный берег Крыма или побережье Северного Кавказа», — сказал Болибок, слова которого приводит RT. Он отметил, что если человек не контактирует с аллергеном в течение многих лет, то аллергическая реакция проходит сама по себе.

Врач добавил, что точно так же этот метод работает с аллергией на животных и с пищевой аллергией.

Кроме того, от аллергической реакции можно избавиться при вакцинации специальными аллерговакцинами, чтобы создать у пациента иммунитет против раздражающих его аллергенов. При этом в вице вакцин пока что существуют не все аллергены.

Эксперт также рассказал, что в настоящее время развивается клеточная и иммуномодулирующая терапия, однако эти методы пока не являются официально признанными.

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