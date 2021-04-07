В погоне за красотой любители голливудской улыбки порой не подозревают, как сильно вредят своему здоровью. Стоматолог Алексей Антипенко рассказал, что перед отбеливанием зубов человеку стоит обратить внимание на свой организм, ведь у процедуры есть и противопоказания.

«Абсолютным противопоказанием для процедуры является беременность и кормление грудью. Если у человека есть онкологические заболевания полости рта, то это ещё одно противопоказание, при котором нельзя отбеливать зубы», — отметил специалист, слова которого приводит «Звезда».

Также Антипенко предупредил об опасности процедуры для людей с кариозными заболеваниями полости рта и открытыми каналами зубов, которые подразумевают наличие кариеса. По его словам, отбеливающий гель может проникнуть через канал, что приведёт к химическому ожогу.

«В лучшем случае это закончится сильной болевой чувствительностью, в худшем — развитием абсцесса», — добавил стоматолог.

По наблюдениям врача, повышенная чувствительность зубов часто встречается у любителей зелёных яблок, фрешей, а ещё у веганов и вегетарианцев. Для таких пациентов стоматологи рекомендуют специальный препарат, чаще всего фторид калия, и советуют приобрести зубные пасты с его высоким содержанием.

Minval.az