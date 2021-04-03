Уроженец села Байоба Хачмазского района Вахид Бахшиев участвовал в ожесточенных боях за Муровдаг.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, 21-летний Вахид сражался в Отечественной войне с первого дня. Бесстрашный разведчик героически погиб 30 октября. По словам матери героя — Мехри Бахшиевой, Вахид всегда испытывал интерес к военному ремеслу. «Вахид был хорошим сыном. Он был младшеньким в семье, писал стихи. Когда шла война, ежедневно звонил, справлялся о нас, просил беречь себя. Вахид скрывал от меня свое участие в боях, говорил, что возвращается с учений. Он взваливал на плечи сумку весом 60-70 кг и взбирался на горы с фронтовыми товарищами. Я горжусь своим сыном-героем. Вахид был патриотом, мечтал прогнать врага с наших земель. В день, когда он пал шехидом, мы говорили по телефону. Он позвонил в полдень, сыпал шутками, поговорил с отцом и братом, а спустя несколько часов героически погиб. От меня скрывали смерть сына», — говорит Мехри Бахшиева.

В первые дни войны Вахид принимал активное участие в операции по освобождению Муровдага, а затем в составе штурмового подразделения бросился освобождать от армянских оккупантов наши населенные пункты.

«Вахид был спокойным ребенком. Еще будучи школьником мечтал служить Родине. После окончания воинской службы остался в рядах армии. Сын был очень добрым, сердобольным человеком, помогал неимущей семье. Он никогда не рассказывал нам о ходе военных действий, все говорил, что ожидает приказа, хотя уже сражался в ожесточенных боях. Да упокоит Всевышний души наших шехидов», — сказал отец героя Меджлум Бахшиев.

«Вахид тяготел к музыке, искусству, писал стихи, участвовал в районных культурных мероприятиях, был награжден почетной грамотой. 1 ноября я узнал о героической смерти брата. Мне сообщил об этом дядя. Вахид скончался от осколочного ранения», — рассказал нам брат шехида Маир Бахшиев.

За проявленный героизм Вахид Бахшиев посмертно награжден медалью «За Родину».

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