Спикер Милли Меджлиса Сагиба Гафарова провела встречу с делегацией во главе с заместителем спикера Национальной Ассамблеи Венгрии Шандором Лежаком, находящейся с визитом в нашей стране. Об этом говорится в сообщении парламента Азербайджана.

Стороны указали на существование стратегического партнёрства между Азербайджаном и Венгрией, основывающегося на дружбе, взаимоуважении и тесном сотрудничестве. Было отмечено, что наши страны активно сотрудничают в политической, экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах. Также особо отмечалась существенная роль встречных визитов на высоком уровне, включая визиты глав государств и правительств, в дальнейшем расширении этих отношений.

Отмечались связи законодательных ассамблей наших стран – столь же обширные, как и двусторонние взаимосвязи в иных областях. Как было подчёркнуто, встречные визиты глав парламентов, членов групп дружбы и депутатов, и их активные контакты придают этим связям динамизм. Собеседники выразили удовлетворение сотрудничеством наших парламентов в Межпарламентском Союзе, ПА ОБСЕ, ПА НАТО и прочих международных парламентских организациях.

Заместитель спикера Национальной Ассамблеи передал спикеру Милли Меджлиса приветствия и добрые пожелания спикера Парламента Венгрии Ласло Кевера. Он заявил, что его страна придаёт большое значение развитию отношений с дружественным Азербайджаном.

На встрече отмечалось, что наши народы разделяют схожие ценности, и что наше гуманитарное сотрудничество способствует ещё большему сближению наших народов, а также что успешно развиваются связи в области образования и культуры.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.