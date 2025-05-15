Порой заявления лидера Франции «умом понять невозможно», заявил руководитель МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние высказывания Эммануэля Макрона об опасности конфликта Москвы и Парижа.

В ходе заседания дипломатического клуба «Культура без границ: роль и развитие дипломатии культуры» Лавров напомнил, что в Украине уже работают под видом наёмников западные инструкторы и военнослужащие стран НАТО.

При этом Макрон, к примеру, отмечал, что Франции не нужна третья мировая война, поэтому Париж не будет вводить войска на линию фронта, но готов поставить их «чуть-чуть подальше», чтобы «сдерживать Россию», потому что российская армия, по мнению президента Франции, «хочет напасть на Европу».

«Это говорит президент и не просто какой-то вчера образовавшейся страны, а страны с многовековой историей, культурой, традицией. Ну вот беда. Умом этого понять невозможно», — приводит ТАСС слова Лаврова.