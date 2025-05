Временный поверенный в делах США в Азербайджане Хуго Гевара совершил визит в Красную Слободу.

«Вчера временный поверенный в делах США в Азербайджане Хуго Гевара посетил Красную Слободу в Губе. Эта уникальная слобода, где проживает древняя община горских евреев Азербайджана, играет важную роль в сохранении еврейского наследия, культуры и религии», — говорится в сообщении дипмиссии США в соцсети Х.

Chargé d’Affaires Hugo Guevara visited the Red Village in Guba yesterday. Home to Azerbaijan’s historic Mountain Jewish community, this unique village plays a vital role in preserving Jewish heritage, culture, and religion. pic.twitter.com/BJQk1mkirS

