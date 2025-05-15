Албания готовится к началу импорта газа из Азербайджана в 2026 году через Трансадриатический трубопровод (TAP).

Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры и энергетики Албании Цено Клоси, которого цитирует «Репорт».

«Албания впервые будет получать газ по трубопроводу TAP. Газопровод уже проходит по территории Албании и ведёт в Италию, но в будущем, возможно, будет обсуждаться проект прокладки ответвления на север. Пока он находится на стадии рассмотрения. На данном этапе наша цель — использовать азербайджанский газ в качестве энергетического ресурса», — говорится в его заявлении.

Он добавил, что страна стремится восполнить отставание в области газификации и рассматривает проект поставок как стратегический.

«Азербайджан является стратегическим партнером Албании в энергетическом секторе», — отметил он.

«Албания стремится изучить возможные пути поставок и использования газа в энергетике с целью начала импорта из Азербайджана в 2026 году. Наша страна также заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном в сфере возобновляемых источников энергии», — добавил он.

По его словам, Албания демонстрирует высокие темпы развития в энергетическом секторе, но всё ещё отстаёт в области газификации. «Албания является страной с динамично развивающимся энергетическим сектором, однако она отстаёт в области газа», — отметил он.

Он отметил, что сотрудничество с Азербайджаном предоставляет Албании реальные возможности для расширения и модернизации энергетической системы. «Именно поэтому мы рассматриваем поставки газа из Азербайджана как стратегический проект и планируем развивать взаимодействие и в других направлениях энергетики», — добавил он.

Цено Клоси также заявил, что при содействии Государственной нефтегазовой компании Азербайджана Албания завершает начальную фазу проекта, включая подготовку бизнес-плана.

«Мы стремимся расширять наше сотрудничество путём обмена опытом и потенциалом, которым обладают обе страны, а также знаниями, накопленными в сфере энергетики в целом», — отметил он.

Замминистра подчеркнул, что Албания уже активно использует возобновляемые источники энергии, включая солнечные батареи и ветряные станции. «За этим — будущее. Однако управлять такими технологиями непросто, и мы рады, что у нас выстроено прочное и эффективное сотрудничество с Азербайджаном», — подчеркнул он.