Нагорно-карабахский конфликт ушел в прошлое — об этом еще раз напомнил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на неформальном саммите Тюркского совета: «Уже можно с полной уверенностью сказать, что нагорно-карабахский вопрос, нагорно-карабахский конфликт урегулирован. В настоящее время нет территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Азербайджан решил этот вопрос, одержал историческую Победу,» — цитируют главу государства информагентства. Казалось бы, для всех, и прежде всего для Армении, самое время отбросить агрессивную риторику, сделать выводы из итогов войны и выстраивать новые, цивилизованные отношения с соседями. Но…

Почти синхронно с саммитом Тюркского совета в Баку о себе вновь попытался напомнить Виктор Кривопусков — бывший комсомольский функционер, бывший же офицер МВД и один из известных армянских лоббистов конца восьмидесятых — начала девяностых. Теперь сей субъект, у которого от руководства «Россотрудничеством» в Армении остался на полке «Дипломатический словарь», вычитал там выражение casus belli, то есть «повод к войне». И тиснул целый «лонгрид» под скандальным заголовком: «Алиев должен ответить за casus belli азербайджано-карабахской войны — 2020». С дежурным набором штампованных обвинений в адрес Азербайджана в набирающем популярность в этой далеко не благородной компании стиле «Азербайджан виноват во всем, он готовился к войне и совершил «агрессию» против Нагорного Карабаха».

Можно, конечно, посоветовать господину Кривопускову открыть тот же словарь в самом его начале и прочитать, что такое агрессия: «Незаконные, запрещенные международным правом действия, как правило с применением силы, против суверенитета и/или территориальной целостности государства». И уяснить для себя, что агрессором в регионе была как раз Армения, которая еще в начале девяностых оккупировала 20% территории Азербайджана — за что и поплатилась осенью 2020 года. И еще старательно объяснить этому господину, что никакой «азербайджано-карабахской войны» не было в природе, а был конфликт между Азербайджаном и Арменией, точнее, агрессия Армении против Азербайджана — иначе как объяснить, что в Карабахе воевали и погибали армянские призывники, что туда отправлялись армянские генералы и т.д.?

Точно так же можно разбирать весь этот скандальный опус по пунктам и отмечать, где Кривопусков немного ошибается, где, пардон, несет откровенную околесицу, а где занимается откровенным жульничеством. К примеру, напомнив, что по его подсчетам, за 44 дня войны с обеих сторон погибло около 10 тысяч человек, господин Кривопусков патетически восклицает: «Для сравнения, в первую Азербайджано-Карабахскую войну за два года и пять месяцев или 840 дней в период со 2 января 1992 по 12 мая 1994 года с двух сторон безвозвратные потери составили 40 тысяч человек. В день тогда погибало по 47 военнослужащих. Если бы вторая война была бы такой же продолжительности, как и первая, то потери при их современной интенсивности составили бы более 210 тысяч человек! Это почти в два раза больше всего армянского населения Карабаха от мала до велика!» Не будем советовать господину Кривопускову взять в руки линейку, географическую карту, прикинуть темпы азербайджанского наступления и задуматься, могла ли в принципе «вторая война быть такой же продолжительности, как и первая», или же территория не только оккупированного азербайджанского Карабаха, но и самой Армении закончилась бы значительно раньше. Просто напомним господину Кривопускову, что из 40 тысяч погибших большая часть пришлась на Азербайджан, причем именно на гражданское население, которое подвергалось жесточайшим «этническим чисткам», а не на военнослужащих. И что в нынешней войне, что признают и работавшие на армянской стороне фронта журналисты, Азербайджан использовал высокоточное оружие и наносил удары исключительно по военным объектам — характерно, что сам Кривопусков даже полунамеком на заговаривает о жертвах среди мирного армянского населения. И тем более обходит неудобную тему намеренных атак армянской военщины на мирное азербайджанское население, и прежде всего ракетных ударов по Гяндже, Барде, Тертеру…А что касается армянских солдат, то Еревану надо было внимательно слушать известное предупреждение президента Азербайджана Ильхама Алиева: «Вопрос состоит в том, что армянский солдат делает на оккупированных территориях? Что армянский солдат забыл в Агдаме? Если он не хочет быть убит, то пусть не едет в Агдам. Пусть остается у себя в Ереване, Гюмри, в своей стране. У вас достаточно места для себя в стране, там, вообще-то, не так уж много людей осталось».

Еще один пример жульничества — стенания господина Кривопускова по поводу «армянских военнопленных», число которых у него растет прямо-таки в геометрической прогрессии: «Армянская сторона по данным на 17 марта 2021 г. требовала от Азербайджана информацию о 112 пленных армянах. Азербайджан сообщил сведения только о 72, заявив, что остальных идентифицировать не смог. Тогда как по данным родственников в азербайджанском плену находится более 300 армян». Напомним: Азербайджан уже вскоре после подписания Трехстороннего заявления передал Армении военнопленных по принципу «всех на всех». Другое дело, что уже после прекращения огня армянская сторона забросила своих «зинворов» в леса Ходжавенда с заданием вести здесь «диверсионную войну». Террористов нейтрализовали, 62 взяли живыми, и вот их Армения старательно пытается выдать за «пленных» — притом что они по всем международным нормам являются террористами. И вряд ли Кривопусков, успевший послужить в МВД СССР, действительно не знает разницы. Тем более непонятно, откуда взялись «300 пленных» на основании «данных родственников». Армения до сих пор не назвала число своих потерь. В Карабахе продолжается поиск тел погибших. В СМИ и соцсетях предостаточно данных о попытках армянской стороны скрыть свои потери, и нетрудно догадаться, что погибших теперь будут записывать в «пленных» и переводить стрелки на Азербайджан.

Тем более смешно и нелепо выглядят обиды Кривопускова: «В этой связи напрашивается ещё один закономерный вопрос: а что же до сих пор молчат наши межгосударственные формирования постсоветского образования: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС? Или их уставы не предусматривают соответствующих параграфов?» Насчет ОДКБ разъяснения давались неоднократно: гарантии, существующие в этом блоке, вступали бы в силу, если бы война была перенесена на территорию Армении. А так боевые действия шли на территории Азербайджана, откуда наша армия вычищала оккупантов.

Впрочем, прервем перечисление «ляпов» сего господина. И вернемся к началу опуса, где Кривопусков патетическим тоном высказывает обвинения: ах, как нехорошо, что «Ильхам Алиев воспользовался сasus’ом belli».

А вот тут нужны подробности. Потому как по сути дела Кривопусков проговаривается: войну в сентябре 2020 года начала армянская сторона, предоставив Азербайджану этот самый casus belli. Правда, в Ереване ну совсем не ждали, что Азербайджан в ответ перейдет в контрнаступление, и что закончится война освобождением Шуши, а не «чаепитием в Баку». И теперь остается только биться в бесплодной истерике и сначала призывать «примерно наказать» Азербайджан за то, что он вышиб оккупантов со своей территории, а потом обижаться, что ни ООН, ни ОБСЕ, включая его действующего председателя, главу МИД Швеции Анн Линде, эти призывы просто игнорируют (что неудивительно).

Здесь, конечно, можно поставить точку. И посоветовать господину Кривопускову внимательнее читать дипломатический словарь и вообще изучить международное право, резолюции СБ ООН и Хельсинский акт 1975 года с его приматом принципа уважения территориальной целостности. Но остается еще одна сторона вопроса: кто и, главное, зачем вообще выпускает на сцену этого «ретро-персонажа»? Просто тех, кто поумнее, более не удается привлечь к такого рода пропаганде? Или «на той стороне» все еще рассчитывают «начать сначала» процесс притязаний на Карабах, вернуться к исходной точке и продвигать идею при помощи своих симпатизантов в Москве? Тем более что в Карабахе стоят российские миротворцы? Но если так, то вынуждены напомнить: такая «пиар-реанимация» — это еще не «машина времени», и при помощи опусов Кривопускова даже теоретически не удастся вернуть ситуацию к тому времени, когда судьбу Карабаха пытались решить на основе распределения симпатий и антипатий среди завсегдатаев «престижных гостиниц» Москвы. И чем раньше это поймут его заказчики, тем лучше для них же. И тем более — для их побитой аудитории.

Нурани, обозреватель

Minval.az