Обнародован прогноз погоды на 2 мая.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачная погода, преимущественно без осадков.

Однако утром в некоторых местах возможны кратковременные слабые дожди. Умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 10–13°, днём 16–20° тепла. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, относительная влажность — 60–70%.

В большинстве районов страны ожидается преимущественно сухая погода, однако днём в некоторых горных и предгорных районах возможны дожди. Местами осадки могут быть кратковременными и интенсивными, возможны грозы и град.

В отдельных районах ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 9–13°, днём 21–26° тепла, в горах ночью 3–8°, днём 13–18° тепла.