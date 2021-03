Внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила третьего ребенка, Ее Величество стала прабабушкой в десятый раз.

«Зара и Майк Тиндалл рады объявить о рождении третьего ребенка, Лукаса Филипа Тиндалла», – сообщил официальный представитель внучки королевы, передает ТАСС.

Отмечается, что мальчик родился в воскресенье, вес новорожденного составляет 3,7 кг.

О рождении ребенка объявил его отец, Майк Тиндолл, бывший капитан сборной Англии по регби, в своем подкасте The Good, The Bad and The Rugby. Пресс-секретарь пары подтвердила новости. Мальчик появился на свет в воскресенье, 21 марта, и при рождении весил 3,7 килограмма. Его назвали Лукас Филипп. Это третий ребенок Зары и Майка, у них есть семилетняя дочь Мия и двухлетняя — Лена.

В подкасте Майк уточнил, что ребенок появился на свет у них дома. «Он родился очень быстро. Мы не успели в больницу. Все произошло на полу в ванной комнате», — сообщил отец мальчика. Он признался, что успел только сбегать за ковриком для йоги и полотенцами и постелить их на пол.

Лукас Филипп Тиндалл – внук единственной дочери Елизаветы II принцессы Анны и третий ребенок Зары, занимающей 18-е место в очереди на престол. Ранее у Тиндоллов родились две дочери, Миа Грэйс и Лена Элизабет.

Minval.az