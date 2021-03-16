«500 госпредприятий не представили в правительство требуемые отчеты. Нет продвижений и на аукционах».

Об этом заявил на проведенном сегодня заседании Милли Меджлиса депутат Гудрат Гасангулиев.

По словам депутата, общая стоимость приватизированного имущества составляет 61,5 миллиона манатов: «Приватизация должна проводиться быстрее. Нет смысла содержать столько госкомпаний. Чтобы перестраивать экономику, необходимо приглашать специалистов из-за рубежа. Это должны делать члены правительства. Стыдиться тут нечего. Поручения дал и президент Ильхам Алиев. Были призывы изменить категорию земельных участков. Земли вокруг бакинских поселков предназначены для нужд сельского хозяйства. Но население растет. Сегодня правительство негативно относится к изменению целевого назначения земель. Следует пересмотреть эту политику. Повсюду в мире организации, отвечающие за социальную защиту, работают над тем, чтобы выделить больше средств в этом направлении. Но в нашей стране эта организация гордится тем, что тратит меньше денег. Необходимо изменить решения или правительству нужно быть более гибким, чтобы люди могли получать обычную адресную социальную помощь», — цитирует парламентария АПА.

Депутат также отметил, что во время 44-дневной войны президент Азербайджана дал десятки интервью зарубежным телеканалам: «Нам нужно хотя бы русскоязычное телевидение, которое бы транслировалось в СНГ. Мы живем в этом регионе. Кроме того, во всем мире существует потребность в англоязычном телевидении. Позвольте мне коснуться другой проблемы. У нас есть и государственные, и частные компании, которые занимаются транспортом, но цены на пассажирские перевозки практически одинаковые. Готовится законопроект о передаче госимущества в управление. Я с нетерпением его жду. В то же время необходимо как можно скорее принять Кодекс конкуренции».

Minval.az